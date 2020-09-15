Конкурентные преимущества балансировочных клапанов Данфосс

/В России/

Данфосс – это производитель из Дании, который специализируется на изготовлении трубопроводной арматуры как для промышленного, так и для бытового использования. Предприятие оснащено современным оборудованием.

Это позволяет выпускать надежные и долговечные изделия для установки на трубопроводах разного назначения. Фирма сегодня поставляет на российский рынок:

задвижки;

вентили;

клапаны;

краны.

На краны Danfoss цена отличается доступностью. Но при этом готовые изделия отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Они способны выдержать негативное воздействие внешних факторов, не утратив при этом свои первоначальные характеристики. Благодаря высокими техническими характеристикам, краны датского производства подходят для установки в водопроводных и отопительных системах на промышленных предприятиях, в быту.

Где выгодно купить продукцию компании Данфосс?

Продажей продукции этой торговой марки в России занимается компания ПК «СМ-МСК». Она сотрудничает напрямую с производителем, поэтому весь товар поступает на склад непосредственно с завода. Это позволяет гарантировать качество, обеспечивать лучшие цены. Компания располагает собственным автопарком, что позволяет доставлять заказы по Москве и области в оптимальные сроки. В регионы заказы доставляются с оговоренные сроки посредством проверенных грузоперевозчиков. Точные сроки прибытия рассчитывают менеджеры при обработке заявки.

Компания большое внимание уделяет сервису. Для удобства клиентов весь ассортимент продукции представлен в одном каталоге, который доступен для просмотра 24 часа в сутки. В нем представлено описание каждой товарной позиции. Воспользоваться предложением могут как розничные, так и оптовые клиенты по всей России. При необходимости по вопросам выбора продукции из каталога можно проконсультироваться с менеджерами. Они бесплатно ответят на вопросы, помогут с выбором трубопроводной арматуры, опираясь на техническое задание, требования конкретного клиента.

Для оптовых клиентов поставщик подготовил особое предложение. Это лучшее соотношение цены и качества. Продавец уверен в качестве продукции, так как в каталоге представлена только сертифицированная арматура. Они выполнены из прочных надежных материалов. Большой ассортимент изделий позволит подобрать подходящее решение при прокладке трубопроводных систем разного целевого назначения.