Путин отменил указ Медведева

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом глава государства отменил действие указа Дмитрия Медведева, который в 2008 году, будучи президентом, распорядился выделить центр из состава МЧС.

По данным РБК, НЦУКС ликвидирован как отдельное юридическое лицо, а его штат станет частью центрального аппарата МЧС.

НЦУКС занимался мониторингом чрезвычайных ситуаций на территории России. В 2020 году центр был переведен из статуса подведомственного МЧС учреждения в состав подразделений центрального аппарата ведомства, отмечает РБК.

В настоящий момент центр возглавляет генерал-майор Александр Лекомцев. В качестве временно исполняющего обязанности он руководил ведомством с января текущего года.

Источник: https://lenta.ru