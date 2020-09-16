Сигареты прикроют бюджет

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Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты. Пачка сигарет в среднем может резко подорожать на 20 рублей.

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которому в 2021 году акциз на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастет на 20% по сравнению с нынешними ставками.

Когда надо решать какие-то минфиновские проблемы с бюджетом, обращают внимание на алкоголь и на сигареты, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

"При советской власти было такое понятие как предметы роскоши, к которому относились допустим ковры, хрусталь, золото и черная икра. У нас сейчас об этом не говорят, но обращают внимание на сигареты и алкоголь, потому что считается, что это дурная привычка или еще что-то, совершенно не обязательное для народа и тут можно получить кое-какие дополнительные доходы. Плюс это укладывается в русло здорового образа жизни и борьбы с курильщиками", – сказал Михаил Беляев.

Дополнительных средств собрать не получится, но зато увеличится доля нелегального рынка, что сыграет на руку криминалу, рассказал в интервью радио Sputnik табачный эксперт, главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.

"Повышение акцизов создает экономическую предпосылку, чтобы криминальный капитал все больше вливался в поставки табачных изделий по контрабанде, через границу и в подпольные производства внутри страны. Это становится более привлекательно, а меры для борьбы принимаются недостаточные. Например, появилась цифровая маркировка, которая дает новые возможности для криминального рынка. Цифровая маркировка подменяет собой акцизные марки, поэтому если есть дата матрицы на пачке, она считается легальной, а уплачен акциз или нет, никто не проверяет", – сказал Максим Королев.

Текущая версия Налогового кодекса уже предусматривает, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти, но всего на 4%.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/