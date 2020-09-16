Названы последствия ограничения продажи алкоголя в Новый год

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Главе Минздрава России предложили ввести ограничения на продажу алкоголя на грядущих новогодних праздниках. К чему это приведет, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Суть новых ограничений состоит в том, чтобы на новогодних праздниках можно было купить спиртное только с 14:00 до 18:00. Такую идея предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, передает RT.

По словам общественника, ограничение в четыре часа позволит существенно снизить количество продаваемого алкоголя во время новогодних праздников, что благотворно повлияет на здоровье россиян.

Против этой идеи выступают участники алкогольного рынка. Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский заявил радио Sputnik, что такая мера только приведет к росту нелегального оборота спиртного.

"Жесткое алкогольное законодательство в России нивелируется необязательностью его исполнения. До тех пор пока мы не повысим правовую культуру реализации уже существующих законов алкогольного рынка, вводить какие-то новые ограничения не только нецелесообразно, а вредно. Эти дополнительные ограничения снижают объемы продаж легального алкоголя и соответствующим образом повышают объемы нелегального рынка алкогольной продукции", - объяснил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/