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Что нужно знать про квизы?

В современном маркетинге квиз представляет собой одностраничный портал, на котором размещен опрос либо же викторина. Квиз помогает в виде игры вовлечь пользователей в непринужденное знакомство с предлагаемым компанией продуктом и прекрасно генерирует лиды.

Основные различия между квизами и лендингами

Следует заметить, что когда-то лендинги считались своеобразной революцией в маркетинге и могли принести своим собственникам множество потенциальных клиентов. При этом, надо сказать, что старая отработана схема «создание лендинга – запуск контекста» работает до настоящего времени, однако уже не настолько эффективно, как это было в прошлом. Аудитория пользователей привыкает к маркетинговым инструментам, что считается вполне нормальным. Квизы в наши дни представляют собой совершенно новый инструмент, способный работать не только самостоятельно, но также как дополнение к типичному лендингу.

  1. Основное отличает скрыто в следующих особенностях:
  2. лендинги осуществляют передачу пользователя данных о продукции и ее преимуществах. Основная цель лендингов – побуждение к покупке;
  3. порталы-квизы представляют собой небольшой опросник, тест либо же викторину. Основная цель таких ресурсов заключается в заинтересованности потребителей в том или ином продукте, помощь в определении с выбором и самое основное – сбор контактных данных без излишних обязательств и таких давлений, как «купи».

Основные плюсы квизов

В чем скрыты основные преимущества квизов? Прежде всего, сюда стоит отнести следующее:

  1. элемент геймификации – простые тесты, а также игры делают проще восприятие контента на портале и заставляют посетителя более глубоко вовлекаться в контент с определенным продуктом и торговой маркой. Вдобавок все люди, как правило, любят различные игры;
  2. высокая конверсия – от десяти –пятнадцати процентов;
  3. высокая посещаемость, а также вирусность (итоги особенно креативных квизов юзеры с большим желанием расшаривают в собственные социальные сети);
  4. невысокая стоимость и несложность разработки – необходимо лишь воспользоваться виртуальным конструктором.

Одной из самых важных задач и функций квизов является эффективная помощь аудитории пользователей в подборе наиболее оптимального товара для себя. Вот почему продающие квизы считаются лишними для тех потребителей, которые уже наверняка знают, что именно им необходимо.

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Категория: Новости / В России

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