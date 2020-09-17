Топливные карты как инструмент оптимизации

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Топливным картам собственники бизнеса отдают предпочтение всё чаще. Это связано с тем, что представленное решение сулит массой выгод.

. К примеру, топливные карты для юридических лиц в СПб «Полный Бак» являются универсальными. Они включают более 12 000 заправочных станций по всей России. Посредством таковых можно получить экономию до 30%, обеспечить контроль расходов и автоматизированный расход топлива. Перечень открывающихся преимуществ далеко не исчерпывающий.

Что собой представляет топливная карта?

Речь идёт о некотором пластиковом элементе, который по виду напоминает карту банка. Таковая бывает обычной или именной. Топливная карта приравнивается к платёжной, но имеет узкую направленность. Её доступно применять исключительно для оплаты топлива на АЗС.

Топливная карта может оказаться очень полезной для бизнеса. Если транспортные расходы значительные и ежемесячные, стоит более пристально присмотреться к предложенному варианту оптимизации. Топливная карта позволяет тотально контролировать ситуацию. Она предлагает ведение всех расчётных и бухгалтерских операций в электронном формате.

Теперь собственники бизнеса получили право на корректное, оперативное и своевременное информирование в рамках выделенной статьи расходов. Кроме того, можно сразу узнать об изменениях в работе заправочных станций и всех манипуляциях, выполненных водителем. Отдельно стоит отметить возможность снизить налоговые выплаты и удобную систему учёта.

Вклад топливной карты в правильную организацию работы довольно велик. Она облегчает учёт и позволяет качественно контролировать ситуацию, в разрезе ключевых факторов. Представленное решение может похвастаться эффективностью, практичностью и удобством. При помощи топливных карт не составит труда повысить уровень контроля и безопасности.

Кроме того, топливные кары открывают доступ к многообразию полезных сервисов. К примеру, «Полный бак» предлагает личный кабинет, СМС-оповещение, доступ к мобильному приложению и электронному документообороту, поддержку в круглосуточном режиме, интеграцию по API с прочими системами, а также локатор АЗС с ценами на топливо.