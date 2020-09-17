Какие бывают промышленные теплицы?

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С целью организовать выращивание разнообразных культур, таких как огурцы, помидоры, перцы и многих других овощей, а также самых разных растений, необходимо использовать специализированные тепличные конструкции.

Они полностью должны соответствовать всевозможным современным требованиям качества, а также должны изготавливаться из надежных, прочных, долговременных и износоустойчивых материалов. Во почему многие потребители стремятся купить промышленную теплицу.

Промышленные теплицы https://ImpoCorp.ru/products/teplici представляют собой профессиональное сооружение, имеющее в своей конструкции спецпленку KRITIFIL фирмы Plastika Kritis. Промышленное сооружение отличается гораздо большими габаритами в сопоставлении с классической теплицей, которую возможно встретить в абсолютно любом домашнем хозяйстве. Использование промышленных теплиц предоставляет возможность значительно экономить на растратах и выращивать высококачественную продукцию.

Отличительные особенности промышленных теплиц

В наши дни различные фермерские теплицы отличаются между собой следующими параметрами:

прежде всего, это сезонность – существуют специализированные сезонные фермерские теплицы, которые годятся исключительно для профессионального выращивания растений и различных культур месяца марта и до конца осеннего периода. Такие изделия отличаются доступной ценой, однако ввиду своих конструкционных особенностей их невозможно использовать в зимний сезон. Разрабатываются также всесезонные промышленные теплицы, которые, невзирая на довольно высокий ценовой сегмент, отличаются большой экономической выгодой; конфигурация конструкции и ее габариты – каждая фермерская теплица является таковой при условии, если имеет габариты от двухсот квадратных метров и выше. Можно встретить прямые конструкции, применяемые, в основном, в промышленных целях. Они имеют простое строение, отличаются универсальностью. Арочные конструкции характеризуются лучшими эксплуатационными свойствами, надежно защищают от воздействий бокового ветра и способны выдержать влияния наружных факторы, препятствуя формированию и скоплению атмосферных осадков на крыше.

На промышленные теплицы цена варьируется в довольно широком диапазоне. Зависит стоимость от типа используемых материалов, конструкционных особенностей, размеров сооружения и других факторов.