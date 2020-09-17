«Я сказал, что если они понимают, что это было проявление воли народа, то зачем устраивать такие спектакли?»

/В России/

Сергей Лавров в интервью каналу RTVI — о переговорах России, США и ЕС по присоединению Крыма:

«В апреле 2014 года мы собрались в Женеве: Керри, представитель Евросоюза Эштон и исполняющий обязанности руководителя МИД Украины Дещица. Мы сочинили целую страницу, которую все одобрили. Она гласила, что мы, участники от России, США и Евросоюза, приветствуем обязательства украинских властей осуществить децентрализацию в стране с участием всех областей Украины.

Потом эту бумагу «забыли». Тогда Керри мне сказал, что все понимают, что Крым российский, что народ Крыма хотел вернуться, но мы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий. Попросил переговорить с Путиным, организовать ещё один референдум, объявить его заранее, пригласить международных наблюдателей, сказал, что поддержат их направление туда. Результат будет таким же, но мы как бы соблюдём приличия»