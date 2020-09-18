Приморье очистят от угольной пыли

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В четверг, 17 сентября в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам оценки эффективности внедрения в Находкинском морском торговом порту экологических технологий.

Ранее по инициативе общественников Находки город посетили федеральные экологические эксперты. Их целью стал контроль эффективности борьбы стивидорных компаний с угольной пылью.

Президент поручил всем портам Находки к концу 2020 года перейти на экологически безопасные технологии перевалки сыпучих грузов. Сейчас в городе работает двенадцать стивидорных компаний, две ключевые: Восточный порт, переваливающий около 25 млн тонн, и Находкинский морской торговый порт — порядка 10 млн тонн, и еще десять менее крупных игроков .

Разработан справочник наилучших доступных технологий, внедрение которых обязательно для стивидорных компаний.

Зампред Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин подчеркнул: «По итогам проведенной нами общественной оценки можно сделать следующие обобщенные выводы: поручения Президента РФ о минимизации объема образования угольной пыли и нормализации экологической ситуации в городе Находкинский морской торговый порт выполнил, его деятельность соответствует соответствующему справочнику по наилучшим доступным технологиям. Все данные в полном объеме передаются надзорным органам».

«Находкинский морской торговый порт активно реализует программу на перехода на защищенные технологии перевалки угля. В первую очередь, мы установили по периметру территории ветрозащитные экраны, а также стали применять стационарные и мобильные системы орошения и снегогенерации. Есть и другие экологические инициативы. Например, порт использует целлюлозу для обработки угольных штабелей, установил водоотводный брус вдоль всей длины причалов», — заключил генеральный директор Находкинского МТП Владимир Григорьев.

По словам Григорьева, за три года Находкинский МТП инвестировал в развитие экологии региона около 1,5 миллиарда рублей, а в ближайшие годы инвестиции возрастут до 4,3 миллиардов.

Главный проект – строительство комплекса закрытой выгрузки угля. Уголь будет выгружаться в крытом помещении с системой сухого тумана и аспирации. Перемещение груза по территории порта будет осуществляться с помощью сети крытых конвейеров и пересыпных станций.

По оценкам экологов, реализация этого проекта позволит снизить уровень шума и в 10 раз сократить пыление в зоне разгрузки.

Кроме того, в настоящее время завершается строительство очистных сооружения, которые исторически в порту отсутствовали.

Заместитель общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин отметил: «Работа по экспертной оценке внедрения НДТ и влияния их на экологию города максимально открытая и публичная. Надеемся, что общими усилиями нам удастся сформулировать практические предложения по системному исправлению экологической ситуации в портовых городах».

По словам члена Общественного совета при Росгидромете Зои Шаргатовой, вокруг порта важно создать защитную лесополосу. Не лишним будет уделять внимание морским обитателям порта Находка и начать развивать аквакультуру.

Александр Закондырин предложил создать государственный стандарт «экологически безопасной перевалки угля», обязательный для стивидорных компаний. «Сейчас в РФ работает 62 стивидорные компании. Их необходимо разделить по трем критериям: 1) специализированные терминалы и универсальные терминалы; 2) находящиеся в «городской черте» или «промышленной зоне»; 3) по объему грузооборота в год: до 1 млн т в год (небольшие терминалы), до 10 млн т (средние терминалы) и свыше 10 млн т. (крупные терминалы). В зависимости от указанных критериев должны быть применены различные требования по наличию наилучших доступных технологий. Также должен быть установлен срок завершения работ по созданию необходимой инфраструктуры для «экологически безопасной перевалки», — заключил Закондырин.

Источник: https://www.mk.ru/economics/