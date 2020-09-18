Повышенный НДФЛ протестируют на 70 тысячах россиян

/В России/

Поступления от повышения подоходного налога «для богатых» учтены в новом федеральном бюджете.

Проект закона об увеличении НДФЛ с 13 до 15% для граждан с доходом больше 5 млн рублей рассмотрело правительство. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, под новое налогообложение попадет не более 1% работающих граждан. Бюджету мера принесет 60 млрд рублей в год. Эти деньги будут целевыми и пойдут на лечение тяжелобольных детей. Эксперты считают, что скромный выигрыш для бюджета — не главная цель повышения НДФЛ. Судя по всему, стратегический замысел в том, чтобы протестировать возвращение прогрессивной шкалы, а затем присоединить к ней и другие, менее состоятельные категории населения.

Презентуя законопроект, Минфин предложил сделать единственное исключение из новой нормы о ставке 15% НДФЛ «для богатых». Повышенным налогом не будут облагаться доходы от продажи недвижимости. На остальные доходы свыше 5 млн рублей в год повышенная ставка будет распространяться. Это касается доходов от инвестиций, сдачи недвижимости в аренду, прибыли от контролируемых иностранных компаний, наемной работы, а также оказания услуг по гражданско-правовым договорам (если человек работает не как индивидуальный предприниматель или самозанятый). Действовать повышенный налог будет с 1 января 2021 года.

Повышенный налог будет распространяться и на доходы по вкладам, но с 2022 года. Если доход по депозитам превысит 5 млн рублей, придется заплатить НДФЛ в 15%. Для остальных вкладчиков будет действовать ставка в 13% с процентов по депозиту, если их сумма превышает ключевую ставку, умноженную на 1 млн рублей.

Стало известно и то, как будет удерживаться повышенный налог. Федеральная налоговая служба будет сама отслеживать людей, чьи доходы превысили 5 млн рублей, и до 1 декабря направлять им квитанцию для уплаты налога. Или же налог будет удерживать работодатель или инвестиционный брокер.

Если верить словам Силуанова о количестве потенциальных плательщиков повышенного налога, то речь идет о 70 тыс. человек (это 1% от 70 млн работающих россиян). С них бюджет рассчитывает привлечь 60 млрд рублей в год.

«Прямой выигрыш бюджета от этой меры совсем небольшой, — отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, — Однако речь здесь скорее идет о подготовке к введению прогрессивной шкалы налогообложения и тестировании результата такого перехода. Не исключено, что в будущем мы можем увидеть расширение новой системы и введение более сложной градации налогообложения. Однако если это состоится, то будет происходить уже после думских выборов 2021 года».

Напомним, прогрессивная шкала НДФЛ, с нижней границей в 12% и верхней — в 35%, существовала в России до 2000 года. Тогда она была заменена на плоскую (13% для всех), что позволило сразу же увеличить собираемость налогов почти в два раза.

«При резервах в 13 трлн рублей государство не настолько нуждается в этих 60 миллиардах и с «выцарапыванием» дополнительных налогов, пусть даже из кошельков зажиточных граждан, могло бы вполне несколько лет подождать, — соглашается шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев. — Логика есть только в норме о повышенном НДФЛ для вкладов с доходом свыше 5 млн рублей: налог может простимулировать владельца депозита не копить так много денег впрок, а пустить их в оборот, помогая экономике. В остальном же, оставляя в карманах у граждан меньше денег, государство явно преследует скрытые цели. Либо тестирует модель собираемости повышенного налога, либо намечает будущее обнуление НДФЛ для наименее обеспеченных слоев населения в обмен на заранее полученные дополнительные сборы с богатых».

Сомневаются эксперты и в том, что будет соблюдено целевое назначение собранных с богачей налогов. Деньги на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями вполне могут затеряться в других расходах бюджета. «Что касается целевого использования этих средств, то это задача трудно контролируемая. Подоходный налог поступает в местные бюджеты, которые вполне могут использовать эти средства на покрытие расходов на более неотложные задачи — например на выплату зарплат бюджетникам», — пояснил Владимир Тихомиров.

Источник: https://www.mk.ru/economics/