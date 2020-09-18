Почта расскажет о знаковых достопримечательностях России с помощью лимитированных серий продукции

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Почта России запускает проект по продвижению и популяризации знаковых достопримечательностей разных регионов страны.

Почтовые марки и конверты всегда использовались для распространения информации о памятных датах, известных достопримечательностях и исторических фигурах. Теперь к ним добавятся коробки для отправлений, открытки и упаковочные ленты. Путешествуя по стране и миру, лимитированные серии почтовой продукции будут знакомить клиентов Почты (а это 6 млн человек ежедневно) со знаковыми достопримечательностями России.

На каждом продукте из лимитированной серии будет QR-код, ведущий на онлайн- страницу с информацией о проекте и рассказом об истории памятника, музея или города, онлайн-выставкой, интерактивными заданиями. Эти страницы будут вестись на русском, английском и китайском языках. Кроме того, выбранные достопримечательности будут отображаться на интерактивной карте на основе Яндекс.Карт, где можно будет посмотреть актуальные фотографии, панорамы и отзывы пользователей сервиса, а также построить до них маршрут из любой точки страны.

Первым регионом, присоединившимся к проекту, стала Новгородская область. Её культурное наследие огромно – здесь насчитывается 5204 исторических объекта, 2165 из которых – федерального значения. Только в Великом Новгороде и его окрестностях находится 37 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, включая кремль «Детинец» – уникальный памятник XI века.

Поддержку инициативе окажут Правительство Новгородской области и Новгородский музей-заповедник.

Первый этап проекта, в ходе которого с помощью народного голосования будут выбраны достопримечательности, являющиеся главными культурными и архитектурными объектами Новгородской области, пройдет с 17 по 30 сентября включительно. Участники голосования смогут выбрать любой из предложенных объектов, а также написать свой вариант ответа, который будет учтен при подведении итогов. Голосование проходит в официальной группе туристического офиса «Русь Новгородская» в социальной сети ВКонтакте.

Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, впоследствии появятся на коробках для отправлений, открытках и другой продукции лимитированной серии «Почты России».

«Почта России объединяет всю страну, наши отделения есть в самых отдаленных ее уголках, почтовики видели и знают все самые красивые точки России. Вместе с нашими партнерами мы хотим помочь людям заново (а кому-то, возможно, впервые) открыть для себя культурно-историческое наследие нашей страны. Учитывая масштаб нашей деятельности, у нас есть все возможности для того, чтобы сделать этот проект максимально охватным: ежегодно по почтовым маршрутам проходит более 430 миллионов посылок и более 1,2 миллиарда писем», – комментирует генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

Лимитированная серия, посвященная культурному наследию Новгородской области, появится в продаже в январе 2021 года и будет доступна, прежде всего, для отправок из северо-западного региона России, но также поступит и в другие точки страны. Общий тираж серии составит не менее 1 миллиона экземпляров.

Источник: http://www.kubanpost.ru/about/contacts/