Третья сессия викторины переписи населения стартует 21 сентября

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21 сентября в 11 часов по московскому времени начнется третья сессия викторины «Россия: люди, цифры, факты», посвященной Всероссийской переписи населения 2021 года. Три самых умных и быстрых участника вновь получат денежные призы.

Очередная сессия викторины, как и две предыдущих, пройдет на сайте переписи strana2020.ru. Принять участие может каждый россиянин, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте, заполнив форму и оставив адрес электронной почты. Затем предстоит ответить на интересные вопросы, связанные с каким-либо регионом, статистикой или переписью населения в целом.

В этот раз викторина обновит формат. Эксперты в области статистики и смежных научных областях будут задавать вопросы в коротких видеороликах. Участнику нужно выбрать правильный ответ и нажать на одну из кнопок рядом с роликом. В очередной сессии участвуют пять экспертов, каждый задаст участнику по пять вопросов. Для каждого пользователя вопросы могут отличаться.

Времени на размышление будет достаточно — ответы принимаются в течение пяти дней с момента старта нового этапа викторины. Однако победителями станут участники, которые первыми отметят наибольшее количество правильных вариантов.

По окончании викторины будут опубликованы видео, в которых эксперты назовут правильные ответы и объяснят, как они были получены. Краткие версии ответов будут доступны и в текстовом формате.

Первая сессия большой викторины, посвященной Всероссийской переписи населения, стартовала 28 февраля 2020 года. Всего в этом году будет проведено пять сессий конкурса. Принять участие можно в любой из них. Трех победителей очередного этапа ждет денежная премия — 7 тысяч рублей.

Для получения новостей о викторине следите за обновлениями на сайте и в соцсетях Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: https://www.strana2020.ru/mediaoffice/