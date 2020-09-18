Решение проблемы теплопотерь промышленного или складского помещения. Утепленные рулонные ворота

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Содержание промышленного помещения, будь то заводской цех, склад или ангар, обходится собственнику недешево, особенно если существует необходимость в отапливании внутреннего пространства.

Учитывая квадратуру объектов такого плана, несложно представить, насколько большими будут расходы на поддержание даже минимально допустимой температуры воздуха. Одной из первых задач процесса оптимизации общехозяйственных затрат становится поиск и устранение причин больших теплопотерь.

Необходимый результат может быть достигнут даже без использования тепловизоров и другой измерительно-анализирующей аппаратуры. Опыт показывает, что причиной быстрого охлаждения помещений часто становятся недостаточно изолированные проемы в стенах — оконные или дверные проемы, но особенно ворота.

Утепленные ворота как средство борьбы с теплопотерями

Именно ворота чаще всего используются в качестве входной группы в строения промышленного назначения. Это объясняется размерами конструкции, позволяющими беспрепятственно перемещать габаритные объекты или обеспечивать проезд для транспорта. Основным элементом ворот является створка (одна или несколько), в которой может быть организован дополнительный вход по размерам стандартной двери. Площадь открытия двери меньше, чем у створки, а значит и теплопотери будут не такими существенными.

В случаях, когда использование обычных откатных или распашных ворот не представляется возможным, предпочтение отдается преимущественно утепленным рулонным воротам с приводом открытия. Среди достоинств данной конструкции можно выделить компактность: в поднятом виде полотно створки сворачивается в рулон размещенный внутри короба, закрепленного прямо по центру проема в стене. Наличие утепления в рулонных воротах является достаточно новым решением, однако сомневаться в его действенности не приходится.

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