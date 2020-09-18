Упаковка из гофрокартона: причины популярности

/В России/

На современном рынке имеется масса предложений, которые реализуются в таре из гофрокартона.

Как показывает практика, именно он положен в основу создания оригинальной упаковки для кондитерских изделий, пиццы, а также прочих продуктов пищевого типа. Производство гофрокартона активно налажено, поэтому с выбором проблем не будет.

О положительных моментах применения