/В России/
Упаковка из гофрокартона: причины популярности
На современном рынке имеется масса предложений, которые реализуются в таре из гофрокартона.
Как показывает практика, именно он положен в основу создания оригинальной упаковки для кондитерских изделий, пиццы, а также прочих продуктов пищевого типа. Производство гофрокартона активно налажено, поэтому с выбором проблем не будет.
О положительных моментах применения
- неоспоримым достоинством предметов из указанного материала считается то, что именно они предоставляют возможность максимально сохранить ароматические характеристики находящихся там вещей. Нет абсолютно ничего удивительного в том, что указанная разновидность упаковки продолжает находить широкое применение в промышленности. Изделия доходят к целевой аудитории, не пропитываясь посторонними ароматами, а также в той форме, в которой были созданы. Нужно заметить, что упаковка для овощей и фруктов на заказ внутри может предусматривать наличие перегородок – это является высокопрочным способом в целости сохранить даже хрупкие вещи;
- такие упаковки представляют собой неплохую альтернативу ящикам, созданным из другого сырья. Важно отметить, что это достаточно бюджетный вариант для хорошей емкости. Создание таких изделий недорогое, а потому они являют собой доступный метод безопасного упаковочного материала для каждого товара. Несмотря на то, что это сырье можно разрезать с помощью ножниц либо снять руками, применение в таре специальных усиливающих составляющих становится гарантом безопасного прибытия максимально хрупких вещей. Для этого в подавляющем большинстве случаев рассматривается пенопласт, уголки и т.д.;
- перспектива многократного складывания и раскладывания. Из-за этой особенности упаковка не требует площади для хранения – огромное количество коробок допускается расположить даже в малогабаритном помещении. Это эргономично, потому что сегодня есть возможность осуществить заказ внушительного перечня упаковок, а далее сложить их в комнате. В отношении изделий из пластика или древесины такого сказать нельзя;
- перспектива выполнения тиснения и печатания. Это отличный вариант для той категории граждан, которая хочет предложить целевой аудитории товар в красиво оформленной и прочной таре. Нельзя не забывать о том, что картон – это еще и экологически безопасный материал, а еще его можно повторно перерабатывать.