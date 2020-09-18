Что собой представляют входные железные двери?
Дом представляет собой своеобразную крепость, в которой любой человек желает чувствовать себя в предельной безопасности. Форпостом любых жилых помещений считается передняя дверь.
Именно от ее уровня качества, прочности и надежности, по большей части, зависит степень защищённости жилища от возможных посягательств злоумышленников. Входные железные двери пользуются сейчас наибольшей востребованностью среди современных потребителей. Причинами, по которым многие потребители принимают решение купить двери в квартиру именно из металла, прежде всего, являются их отменные технические характеристики, а также многочисленные положительные эксплуатационные свойства.
Конструкционные особенности и материал изготовления
Передние железные двери создаются на сверхточных станочных устройствах с ЧПУ. В роли материалов применяются марки сверхпрочная и противокоррозионная сталь, в том числе холоднокатаная легированная.
Согласно конструкционным особенностям, следует заметить, что между моделями различных производителей отличий не очень много. Любая дверная конструкция включает в себя такие составляющие, как:
- полотно;
- каркасная часть;
- термо- и звукоизоляция;
- наружная и внутренняя отделка;
- фурнитурные элементы, ручки, глазки;
- запорные механизмы, задвижки;
- узлы навесов, петли;
- уплотнители.
Полотно двери – листы стали – с наружной и внутренней стороны приваривается к каркасной части, выполненной из уголка, металлического гнутого профиля либо труб. Свадебное пространство между стальными листами заполняют изолятором – пенополистиролом, минватой либо деревом. Во внутреннее пространство коробки врезают запорные механизмы и задвижки. С наружной стороны устанавливают дверные петли, а также ручки и различные декоративные накладки.
Цельнометаллические двери используются с целью защиты помещений с особенными требованиями – банковских помещений, касс и прочее и носят название бронированные.
Особенности теплоизоляции и шумоизоляции металлических дверей
На современном рынке представлен обширный спектр моделей, которые осуществляют множество функций: защитную, эстетическую, термоизоляционную и звукоизоляционную. Современные стальные двери, узнать про которые подробнее можно на сайте интернет-магазина дверей Evo Door, во много раз превосходят деревянные аналоги по показателям тепло- и звукоизоляции.
Характеристики термоизоляции и звукоизоляции достигаются посредством:
- высококачественного уплотнения периметра дверного полотна – желательно уплотнять изделие в несколько контуров. Уплотнительный материл помещают в специальные гнутые профили двери;
- установки деревянных декоративных панелей, которые отлично сглаживают и гасят звуковые колебания;
- заполнения пространства внутри конструкции таким материалом, как пенопласт или минеральная вата. Названые материалы могут прослужить хорошим препятствием для «эффекта барабана»;
- заделки щелей, располагающихся между полотном и рамой стальной конструкции. Наилучшим материалом для этого считается бетонная смесь;
- заполнения дверной рамы высококачественными материалами.