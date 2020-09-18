Что собой представляют входные железные двери?

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Дом представляет собой своеобразную крепость, в которой любой человек желает чувствовать себя в предельной безопасности. Форпостом любых жилых помещений считается передняя дверь.

Именно от ее уровня качества, прочности и надежности, по большей части, зависит степень защищённости жилища от возможных посягательств злоумышленников. Входные железные двери пользуются сейчас наибольшей востребованностью среди современных потребителей. Причинами, по которым многие потребители принимают решение купить двери в квартиру именно из металла, прежде всего, являются их отменные технические характеристики, а также многочисленные положительные эксплуатационные свойства.

Конструкционные особенности и материал изготовления

Передние железные двери создаются на сверхточных станочных устройствах с ЧПУ. В роли материалов применяются марки сверхпрочная и противокоррозионная сталь, в том числе холоднокатаная легированная.

Согласно конструкционным особенностям, следует заметить, что между моделями различных производителей отличий не очень много. Любая дверная конструкция включает в себя такие составляющие, как:

полотно;

каркасная часть;

термо- и звукоизоляция;

наружная и внутренняя отделка;

фурнитурные элементы, ручки, глазки;

запорные механизмы, задвижки;

узлы навесов, петли;

уплотнители.

Полотно двери – листы стали – с наружной и внутренней стороны приваривается к каркасной части, выполненной из уголка, металлического гнутого профиля либо труб. Свадебное пространство между стальными листами заполняют изолятором – пенополистиролом, минватой либо деревом. Во внутреннее пространство коробки врезают запорные механизмы и задвижки. С наружной стороны устанавливают дверные петли, а также ручки и различные декоративные накладки.

Цельнометаллические двери используются с целью защиты помещений с особенными требованиями – банковских помещений, касс и прочее и носят название бронированные.

Особенности теплоизоляции и шумоизоляции металлических дверей

На современном рынке представлен обширный спектр моделей, которые осуществляют множество функций: защитную, эстетическую, термоизоляционную и звукоизоляционную. Современные стальные двери, узнать про которые подробнее можно на сайте интернет-магазина дверей Evo Door, во много раз превосходят деревянные аналоги по показателям тепло- и звукоизоляции.

Характеристики термоизоляции и звукоизоляции достигаются посредством: