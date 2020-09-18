Общественная палата Краснодарского края подвела итоги второго дня досрочного голосования

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Сегодня, во второй день досрочного голосования ситуационный мониторинговый центр Общественной палаты Краснодарского края продолжил свою работу. В составе центра работают члены ОП КК и федеральный эксперт, представитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Михаил Полянский.

На связи с ситуационным центром и муниципальные общественные палаты. Все наблюдатели, назначенные от ОП КК, сегодня вышли на избирательные участки и в течение дня фиксировали в целом по краю спокойную обстановку и достаточно высокую явку избирателей. Очень активно люди идут на придомовые избирательные участки. Комиссии соблюдают все меры, рекомендуемые Роспотребнадзором.

На «горячую линию» ОП КК сегодня поступило 7 обращений, 4 человека попросили помочь им найти свой избирательный участок, один избиратель пожаловался, что его нет в списках избирателей, но в итоге выяснилось, что он внесен в список по постоянному месту регистрации в Славянском районе, а обращался на участок, где зарегистрирован временно – в г. Краснодар.

<>Два человека пожаловались, что не могут проголосовать на ближайших к работе участках – им дали разъяснения о порядке подачи заявлений и возможности голосования на других участках юристы ситуационного мониторингового центра.

12 сентября мобильные группы ситуационного мониторингового центра ОП КК с 8-00 утра работали на избирательных участках г. Краснодара, Ейска, Анапы, Туапсинского района. В течение дня проведено 23 выезда на участки по сообщениям о нарушениях. Это прежде всего города Краснодар и Анапа.

Накануне, 11 сентября, мобильные группы провели проверку по 27 сообщениям о возможных нарушениях. Например, сегодня утром проверено резонансное обращение наблюдателей на избирательном участке 2052 города Краснодара, туда выезжал член ОП Андрей Казанцев.

Суть обращения кандидата и его наблюдателей состояла в том, что комиссия сфальсифицировала протоколы опечатки сейф-пакетов. При проверке факт не подтвердился. Действительно, в протокол был занесен не тот номер, который был указан на накануне опечатанном сейф-пакете, но говорить о фальсификации нельзя, потому что второй сейф-пакет, номер которого вписали в протокол, находился на участке и не был использован. Просто комиссия при оформлении протокола допустила описку в номере. Да, имеет место техническая ошибка и невнимательность членов комиссии. Но эксперты ОП КК считают, что данный случай не может повлиять на исход голосования по участку.

Второй пример – это сообщение с участка №2053, о конфликтном поведении двух наблюдателей, которые мешают другим, и председатель УИК никак это не пресекает. На участок оперативно выехали члены ОП КК – Артур Колесников и Руслан Асланян. Они на месте поговорили с наблюдателями, с членами УИК и полицией. Действительно, двое мужчин, наблюдатели от кандидатов, поссорились между собой. Но действия председателя УИК при этом были очень корректны и профессиональны, как раз именно она смогла быстро разрешить их конфликт.

Инцидент был исчерпан, участок вернулся к работе в нормальном режиме. Члены ситуационного мониторингового центра по-прежнему отмечают распространение множества ложных сообщений в сети интернет. Зачастую при проверке выясняется, что факты излагаются в искаженном в худшую сторону виде, некоторые из участников избирательного процесса сознательно нагнетают негативный информационный фон, стараются дестабилизировать обстановку на избирательных участках.

Мобильные группы фиксируют пока только технические ошибки в работе участковых избирательных комиссий, связанные, прежде всего, с невнимательностью при работе с документами.

Отдельные сообщения требуют более тщательной проверки и сейчас находятся на контроле правоохранительных органов и крайизбиркома.

Подводя итоги второго дня досрочного голосования, Общественная палата края отмечает, что в целом оно прошло очень активно, с соблюдением всех требований санэпидбезопасности.

Среди избирателей все больше закрепляется такой вид голосования, как придомовые мобильные избирательные участки. Возможно, что эта форма работы может быть рассмотрена как постоянная для будущих избирательных кампаний.

"Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты голосования в целом мы не отметили. 13 сентября, в основной день голосования ситуационный мониторинговый центр будет работать до окончания подсчета голосов, количество мобильных групп будет увеличено вдвое" - прокомментировала итоги дня председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Источник: аппарат Общественной палаты Краснодарского края