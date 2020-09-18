Какие соцсети «любят» губернаторов Юга?

/В России/

Экспертный центр «Юг» продолжает анализировать упоминаемость губернаторов ЮФО и СКФО в социальных медиа. В первой части была рассмотрена ситуация в северокавказских регионах.

Часть вторая – ЮФО.

имя (регион) – место по общему числу упоминаний (динамика за месяц) – место по числу позитивных упоминаний – место по числу негативных упоминаний

Сергей Аксёнов (Крым) – 10 (-3) – 77 – 51

Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) – 12 (2) – 58 – 37

Василий Голубев (Ростовская область) – 15 (2) – 29 – 41

Михаил Развожаев (Севастополь) – 27 (0) – 71 – 13

Андрей Бочаров (Волгоградская область) – 50 (-1) – 46 – 17

Бату Хасиков (Калмыкия) – 64 (7) – 55 – 58

Игорь Бабушкин (Астраханская область) – 69 (-1) – 82 – 67

Мурат Кумпилов (Адыгея) – 78 (2) – 17 – 83

- Отличительная черта ЮФО – высокая популярность Одноклассников и относительно низкая популярность Инстаграма. Этим с ЮФО схож Ставропольский край. В республиках СКФО ситуация обратная.

- Сергей Аксёнов входит в топ-10 губернаторов по упоминаемости. При этом он не пользуется популярностью в Инстаграме, основные площадки, где его упоминают, – Фейсбук, Вконтакте и Одноклассники.

- Игорь Бабушкин в первую очередь фигурирует во Вконтакте. Затем в равной степени он упоминается в Инстаграме, Фейсбуке и Одноклассниках. Отметим сравнительно невысокий уровень негатива. Однако в позитивном контексте Бабушкин упоминается еще реже.

- В структуре упоминаемости Андрея Бочарова однозначно доминирует Вконтакте. Второе место – Одноклассники. Они дают примерно столько же упоминаний, сколько в сумме приходится на Инстаграм, Фейсбук и Телеграм.

- Василий Голубев участвовал в губернаторских выборах, поэтому его упоминаемость в августе заметно выросла (плюс почти 4 тыс. сообщений). Большинство сообщений с упоминанием Голубева приходится на Одноклассники, далее рядом идут Вконтакте и Фейсбук.

- Вениамин Кондратьев стал лидером в ЮФО по росту числа сообщений (плюс 4,5 тыс.). Это также обусловлено губернаторскими выборами. В общем рейтинге он поднялся на две позиции (как и глава Ростовской области) и занял 12-е место. Кондратьев упоминается в первую очередь во Вконтакте, чуть реже в Инстаграме и Одноклассниках.

- Мурат Кумпилов, подобно коллегам из СКФО, пользуется вниманием Инстаграма (почти половина упоминаний). Четверть упоминаний даёт Вконтакте. Примерно восьмая часть – Одноклассники. Фейсбук и Телеграм примерно равны по активности и в сумме дают около 10% упоминаний.

- Рост упоминаемости Михаила Развожаева в связи с выборами оказался не очень значительным (плюс 1 тыс. сообщений). В структуре упоминаемости Развожаева лидирует Вконтакте, следом идёт Фейсбук. Третье место у Телеграма (что нетипично для многих губернаторов). Одноклассники – лишь на четвёртом месте.

- Бату Хасиков сильнее всех вырос в рейтинге (плюс семь позиций). Это единственный глава Юга, большинство упоминаний о котором даёт Телеграм. Возможно, этим объясняется его невысокое место в рейтинге по общей упоминаемости (аудитория ТГ уступает соцсетям). Чуть реже Хасикова обсуждают во Вконтакте, следом идут Фейсбук и Инстаграм. Интересно, что последняя соцсеть даёт относительно немного упоминаний, несмотря на активность в ней Хасикова.

Основные выводы:

- Выборы сыграют определяющую роль в статистике сентября. Главным событием, влияющим на упоминаемость глав российских регионов, стал ЕДГ-2020: должно увеличиться как число упоминаний, так и доля негативных комментариев.

- Поляризация оценок продолжит расти. Снижение доли нейтральных комментариев, которое наблюдалось в июле и августе, продолжится в связи с обострением политической борьбы в преддверии выборов и войной интерпретаций после них.

Источник: #ЦентрЮг_аналитика