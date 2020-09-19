МРОТ на 2021 год подчеркнул маштаб проблем российской экономики

/В России/

Минтруд утвердил размер прожиточного минимума по России за второй квартал - по этому показателю устанавливается МРОТ на 2021 год.

В среднем на душу населения в будущем году он будет равняться 11 468 рублям. Очевидно, что на такие деньги прожить фактически нереально. Если смотреть по официальным цифрам, то никакого экономического кризиса, который все больше ввергает россиян в бедность и нищету, можно и не заметить. Да, инфляция, да, подорожание, не все товары и услуги по карману среднестатистического россиянина.

Но как раз для таких не очень-то богатых слоев населения и введено в обиход понятие размера прожиточного минимума.

Как дорожают продукты из потребительской корзинки, непродовольственные товары (одежда, обувь и пр.), стоимость услуг - специально обученная комиссия из чиновников в каждом регионе обсчитывает эти наши расходы. И устанавливает новую величину прожиточного минимума. Ниже него не могут быть доходы у неработающих пенсионеров, у трудоспособного населения...

Во втором квартале нынешнего года средняя величина прожиточного минимума в России повысилась на 5,8 %. Из них для работающего населения на 5,6, для пенсионеров на 5,3, для детей – на 6,5 %.

Тогда как, по данным Минтруда и соцзащиты населения РФ, цены для потребителей во 2-м квартале поднялись в среднем всего на 1,6 %.

О чем все это говорит? Что в общем и целом житье-бытье в стране подорожало на 1,6 % (правда, цены на продукты в составе прожиточного минимума увеличились на 6,3 %), но сам прожиточный минимум на будущий год увеличен на 5,6 %. То есть достаток у не очень обеспеченных россиян идет опережающими темпами.

О каком тогда кризисе можно говорить, если все нам компенсируется с лихвой, даже остаются кой-какие денежные излишки, так сказать, детишкам на молочишко? Ведь по законодательству, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума. Подорожала наша жизнь – повысился и МРОТ, даже с некоторым запасом.

Ну, как здесь не порадоваться за социальную направленность политики нашего государства?

Но это, если судить по процентам роста к предыдущему 1-му кварталу.

А вот если брать в абсолютных и неприглядных цифрах, которые нам отпускают на жизнь специально обученные чиновники, то радоваться-то и нечему. Прожиточный минимум формируется на основании потребительской корзины, куда входят три составляющие: продукты питания, группа непродовольственных товаров и услуги населению – ЖКХ, транспорт, походы в кино и прочая. Получается, что всю эту многообразную палитру красок в 2021 году необходимо втиснуть в 11468 рублей на среднестатистическую единицу населения.

На эти средства ежедневно (кушать хочется всегда) нужно покупать хлеб, картошку, масло, мясо, рыбу, молоко, фрукты и прочие продукты, занесенные в потребительскую корзину. И, хотя в ней по справедливости учтено все необходимое для вкусной и здоровой пищи, но по отпущенным нормам (например, 60 кг фруктов в год) получается, что здоровый мужик может себе позволить одно яблоко в день. И не «Антоновку 600-граммовую», а небольшой плод весом в 150-160 грамм. Или яичницу-глазунью (210 яиц в год) примерно из одного яйца в два дня.

За комментарием мы обратились к профсоюзному деятелю, бывшему заместителю министра труда и занятости населения РФ Павлу Кудюкину.

- Почему МРОТ на 2021 год устанавливается по итогам прожиточного минимума 2-го квартала 20-го года? Ведь впереди еще третий и четвертый кварталы, цены могут и подрасти…

- В соответствии с законом, минимальный размер оплаты труда на будущий год устанавливается по 2-му кварталу прожиточного минимума предыдущего года. Что действительно создает определенные проблемы. Как правило, во втором полугодии прожиточный минимум успевает подрасти – за счет подготовки детей в школу, заготовок на зимний период и других расходов.

К тому же с МРОТ взимается подоходный налог в 13 %, то есть, реально человек получает на руки меньше прожиточного минимума.

Но это системные проблемы. То, что прожиточный минимум в стране сильно занижается – общеизвестный факт.

- Действительно, даже не верится, что на такие выплаты можно и питаться, и пользоваться услугами транспорта, и «культурно развиваться». За счет чего нам занижают прожиточный минимум?

- Берут продовольственную корзину, признаемся, довольно скудную, по ней рассчитывают ее стоимость. Потом от этой стоимости добавляют к ней еще 50 % на непродовольственные товары. И еще 50 % - стоимость услуг. Что на самом деле значительно занижает реальные расходы и значения. Особенно в плане ЖКХ, тарифы которого часто растут опережающими темпами. Это не совсем адекватная методика, ее часто критикуют, но другой системы подсчета у нас пока нет.

Источник: https://www.mk.ru/economics/