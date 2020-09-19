О планах «Единой России» создать более 70 групп списка на выборы в Госдуму и нюансах моделирования

/В России/

(расширенный комментарий «Ведомостям» )

1. Региональные группы в пределах субъекта были на выборах в Госдуму 2011 г., тогда было 80 групп на 83 региона, напоминает Александр Пожалов: «Но тогда все мандаты (450 мест, ЕР взяла 238) разыгрывались по спискам, благодаря чему каждая группа у «Единой России» получала гарантированные мандаты».

При смешанной модели, как сейчас, и с учетом текущих рейтингов в 2021 г. «Единая Россия» может претендовать на 120 мандатов по спискам, считает Пожалов. В 2016 году ЕР получила 140 списочных мандатов при результате 54%.

В целом с нарезкой групп логично определяться за полгода до выборов, накануне праймериз, чтобы учесть динамику рейтингов партии и ее конкурентов как по стране, так и в регионах.

2. Мандаты по региональным группам распределяются по абсолютному числу голосов, которые эта группа получила на выборах, а это зависит от явки, а не только процента поддержки. Поэтому при числе групп в 70–80 большое число малых регионов или не очень крупных проблемных регионов с низкой явкой и поддержкой «Единой России» останутся без списочного мандата, смогут рассчитывать только на одномандатника.

А максимальным окажется представительство среди депутатов-списочников от традиционных зон электоральной мобилизации - нацреспублик, Кемеровской и Белгородской областей.

3. В 2016 г. число групп (36) было смоделировано так, чтобы каждая из них, даже маленькая Адыгея, получила списочный мандат: «А в межрегиональных группах порядок мест в списке чередовался, чтобы почти каждый регион, кроме совсем маленьких, мог получить мандаты».

Тогда же нацреспублики Северного Кавказа и Поволжья были выделены в отдельные группы, а группы из нескольких регионов компоновались так, чтобы популярный глава региона или федеральный политик-тяжеловес мог тянуть за собой соседей, у которых «Единая Россия» отставала по рейтингу или у нее не было своего губернатора.

4. Ставка на губернаторов во главе региональных групп будет означать упор на административную мобилизацию, считает эксперт: «Новые губернаторы в списке окажутся заложниками своих 70–80% показателей на губернаторских выборах. И им придется на конкурентных выборах в Госдуму соответствовать этим своим результатам».

В 2011 году список ЕР тоже формировался по административному принципу. Помимо губернаторов, группы в сложных регионах возглавляли статусные вице-премьеры и министры правительства Путина, но это помогло отнюдь не везде.

К 2016 году Кремль постоянно декларировал важность избежать административных перегибов на выборах – и в том числе по этой причине резко сократилось присутствие губернаторов в списке ЕР. Они тогда возглавляли лишь половину из 36 групп, это были наиболее статусные и популярные губернаторы и почти все главы нацреспублик, многие из которых сами не избираются напрямую. Но и остальные губернаторы не остались полностью в стороне, многие возглавляли ЕР на параллельных выборах в 39 Заксобраний.

5. Ротация одномандатников в «Единой России» будет очень высокой, считает Пожалов.

С 2016 г. массово обновился губернаторский корпус, им удобнее обновить пул депутатов от региона. Кроме того, многие действующие одномандатники из социальной сферы и старого ОНФ не имеют своего ресурса для кампании по округу.

Еще одна причина – власть будет омолаживать депутатский корпус, сейчас в «Единой России» много возрастных одномандатников, в 2016 году в связи с возвращением округов в парламент переводили многих опытных мэров, которые помнили, как побеждать на прямых выборах. Обновление будет происходить в том числе за счет спортсменов, деятелей культуры, общественников и бывших чиновников исполнительной власти.

Также в ряде регионов ухудшилась электоральная ситуация, действующие одномандатники неизбираемы или не работали в округах, отмечает Пожалов. Так, из 13 одномандатников ЕР в Москве только 3 депутата способны уверенно переизбраться в тех же округах.