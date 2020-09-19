В экономически развитых регионах Юга на «коммуналку» тратят больше, чем в бедных

/В России/

Одним из самых актуальных вопросов для большинства россиян (наряду с ценами на продукты) являются тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Экспертный центр «Юг» с опорой на данные РИА «Рейтинг» оценивает ситуацию с тарифами ЖКУ в регионах ЮФО и СКФО.

место в РФ / регион / доля оплаты ЖКУ в общих расходах / изменение за год / расходы на ЖКУ

1 / Ингушетия / 4,9% / 0,2% / 2954 руб.

2 / Дагестан / 5,1% / 0,5% / 3059 руб.

8 / Калмыкия / 7,7% / -0,4% / 2761 руб.

13 / Северная Осетия / 8,3% / -0,1% / 3575 руб.

14 / Астраханская область / 8,3% / -0,1% / 3971 руб.

15 / Кабардино-Балкария / 8,3% / 0,4% / 3518 руб.

20 / Чечня / 8,7% / 1,5% / 4626 руб.

29 / Севастополь / 9,4% / 1,9% / 3356 руб.

33 / Адыгея / 9,7% / -0,2% / 4184 руб.

43 / Крым / 10,3% / 0,3% / 3721 руб.

44 / Краснодарский край / 10,3% / -0,3% / 5036 руб.

62 / Волгоградская область / 11,1% / 0,5% / 4387 руб.

64 / Карачаево-Черкесия / 11,3% / 0,1% / 5012 руб.

76 / Ростовская область / 12,0% / 0,6% / 5144 руб.

78 / Ставропольский край / 12,3% / -0,2% / 4808 руб.

- / Российская Федерация / 9,6% / 0,0% / 4783 руб.

Регионы Юга разделились поровну относительно среднероссийской доли расходов на ЖКУ в 9,6%. Восемь субъектов (преимущественно бедные нацреспублики) тратят меньше, семь – больше.

Наименьшая доля расходов на ЖКУ – в Ингушетии. Меньше всего в абсолютных цифрах платят в Калмыкии.

Регионы, в которых доля коммунальных расходов выше среднероссийской, отличаются и более высоким уровнем жизни, и – что важно – большей дисциплиной в платежах. Кроме того, в этих субъектах выше уровень урбанизации, а значит, и расходов на ЖКУ.

В шести регионах Юга доля расходов на ЖКУ в прошлом году снизилась. В остальных – выросла.

Самый заметный рост доли расходов на ЖКУ в совокупных потребительских расходах семей произошел в Севастополе (+1,9%) и в Чечне (+1,5%).