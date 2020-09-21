Программа реновации жилья пойдет по всей России?

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Жилье "морально" устаревает достаточно быстро, поэтому реновация – естественный и необходимый процесс, рано или поздно она произойдет.

Такое мнение радио Sputnik высказал вице-президент общественной организации "Опора России", руководитель направления "Строительство и ЖКХ" Евгений Шлеменков.

Местные власти в России смогут принимать решение о сносе и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья. В Госдуму внесен новый законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости, сообщает "Коммерсантъ". Решение о включении в программу реновации может быть принято, если идею одобрят две трети собственников или нанимателей квартир. Переселять, согласно документу, должны в разнозначное жилье в том же населенном пункте или районе.

"Всем хочется жить лучше, в лучших домах, в лучших квартирах и так далее. Если все делать по уму, это здорово. Люди больше всего опасаются, что все это заканчивается не лучшим образом, то есть они не получают то, что хотят. Рано или поздно проводить реновацию мы все равно будем, жилье "морально" устаревает достаточно быстро. То, что нам казалось 50 лет назад хорошим, удобным и комфортным, сегодня нам кажется убогим – те же панельные пятиэтажки. Это нормальный естественный процесс, здесь корыстные интересы законодателей и интересы граждан в какой-то степени совпадают, рано или поздно это будет принято", – сказал Евгений Шлеменков.

Инвесторов к стройкам будут привлекать через аукционы. В них смогут участвовать компании с минимум трехлетним опытом строительства многоквартирных домов, сдавшие хотя бы 5 тысяч квадратных метров квартир. Евгений Шлеменков рассказал, может ли это быть гарантом надежности.

"100%-ной гарантии никогда ни в чем не бывает, здесь просто пытаются каким-то образом отсечь непрофессиональные организации, которые выигрывая конкурсы и тендеры не способны выполнить задачи. Любая администрация в любом городе, населенном пункте прекрасно знает, кто чего стоит, но поскольку надо проходить конкурсные процедуры, они все равно будут отлаживать таким образом, чтобы побеждали либо свои, либо профессионально подготовленные компании. Главное, чтобы они делали упор на профессионализм, а не на принцип свой-чужой", – отметил Евгений Шлеменков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/