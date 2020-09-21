"Двоякая ситуация". Должны ли антикризисные пособия стать постоянными

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Российские профсоюзы предлагают продлить пособия, введенные во время пандемии. Социальная политика – это тонкая материя, отметил в эфире радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

Пособие для безработных россиян с детьми стоит продлить, уверены в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Предлагается установить сумму постоянной доплаты в размере прожиточного минимума на ребенка – это в среднем 10,7 тысячи рублей.

Несмотря на то, что эта мера фактически действует с апреля, она не постоянна и продляется каждый месяц решением правительства. На выплаты в сентябре, о которых приняло решение правительство, выделят из бюджета 8,5 миллиарда рублей. Но продолжатся ли эти выплаты в следующие месяцы, неизвестно.

В эфире радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский предостерег от возможных негативных последствий продления антикризисных мер.

"Если правительство хочет допустить рост стоимости рабочей силы при одновременном росте безработице, тогда оно может идти на эти меры. С другой стороны, меры социальной поддержки имеют свои плюсы: спрос в экономике начинает расти из-за того, что ожидается больше денег. Двоякая ситуация, нельзя однозначно сказать, что хорошо, а что – плохо. Но, учитывая низкий уровень пособий, я бы думал не о продлении сроков, а о повышении пособий", - отметил Дмитрий Голубовский.

По его мнению, увеличения размера пособий – это правильная мысль, а вот в том, что стоит продлять их действие, он не уверен.

"Делать пособие бессрочным, чтобы человек мог на нем сидеть вечно, – это плохая идея, потому что тогда человек может решить, что и так хорошо, и не искать работу. Посмотрите, что случилось в Америке после того, как Трамп стал раздавать деньги даром, – начались погромы и волнения: люди вместо того, чтобы искать работу, пошли выражать свое социальное недовольство. Социальная политика – это тонкая материя. Каждый шаг имеет свои плюсы и свои минусы. Деньги надо зарабатывать – это логика капитализма, у нас же не коммунизм. Тогда мы должны стимулировать людей искать себе место в мире", - подытожил Дмитрий Голубовский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/