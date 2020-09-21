На Кубани увеличено количество почтовых отделений, работающих по предварительной записи

/В России/

На сегодняшний день 146 отделений почтовой связи в Краснодарском крае доступны для визита по предварительной записи.

Заранее записаться на обслуживание можно онлайн на сайте компании www.pochta.ru или через мобильное приложение.

Новый сервис, который позволяет клиентам планировать свое время, доступен на территории края в наиболее крупных отделениях. В городе Краснодаре предварительная запись распространена на 31 почтовое отделение, в каждом из которых выделено одно или два операционных окна для обслуживания по записи.

Записаться на посещение необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи. Изменить время или отменить запись можно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.

Для удобства клиентов количество почтовых отделений, работающих по предварительной записи, будет увеличиваться.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края