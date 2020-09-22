Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка

/В России/

Решение принято в связи с обновлением численности получателей пособия.

На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, направят ещё 2,58 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дополнительные средства поступят в 36 регионов. Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.

В целом в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Именно такой объём финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке.

Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребёнку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тыс. рублей.

Источник: http://government.ru/