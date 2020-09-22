Правительство утвердило порядок возмещения убытков малочисленным народам
Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения.
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Такое соглашение заключается между организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. При его подготовке разрешается привлекать специалистов для проведения исследовательских работ. По согласованию сторон в документ могут быть включены положения о возмещении вреда, причинённого имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.
Проект соглашения подлежит общественному обсуждению, по итогам которого составляется свод замечаний и предложений и направляется сторонам на рассмотрение. В течение пяти дней после заключения соглашения совет представителей малочисленных народов информирует об этом региональное правительство, и оно публикует документ на своём официальном сайте.
Ранее убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке. Порядок оформления соглашений не был отрегулирован.
Большинство коренных малочисленных народов России живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке – то есть в регионах, где активно осваиваются природные ресурсы. Там в том числе добывают углеводороды, золото, серебро, алмазы, платину, чёрные и цветные металлы. Такая деятельность сопровождается отчуждением территорий и негативно сказывается на привычном укладе жизни местного населения. Постановление позволит обеспечить право коренных народов на возмещение причинённых убытков.
Источник: http://government.ru/