Правительство утвердило порядок возмещения убытков малочисленным народам

/В России/

Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения.

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Такое соглашение заключается между организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. При его подготовке разрешается привлекать специалистов для проведения исследовательских работ. По согласованию сторон в документ могут быть включены положения о возмещении вреда, причинённого имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.

Проект соглашения подлежит общественному обсуждению, по итогам которого составляется свод замечаний и предложений и направляется сторонам на рассмотрение. В течение пяти дней после заключения соглашения совет представителей малочисленных народов информирует об этом региональное правительство, и оно публикует документ на своём официальном сайте.

Ранее убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке. Порядок оформления соглашений не был отрегулирован.

Большинство коренных малочисленных народов России живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке – то есть в регионах, где активно осваиваются природные ресурсы. Там в том числе добывают углеводороды, золото, серебро, алмазы, платину, чёрные и цветные металлы. Такая деятельность сопровождается отчуждением территорий и негативно сказывается на привычном укладе жизни местного населения. Постановление позволит обеспечить право коренных народов на возмещение причинённых убытков.

Источник: http://government.ru/