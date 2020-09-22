Открытие авиасообщения с Киргизией убавит мигрантов в России

/В России/

С сегодняшнего дня Россия возобновила авиасообщение с Киргизией. Полеты были прекращены на фоне пандемии COVID-19.

Возвращение авиасообщения пока выглядит странно: о «докоронавирусной» ситуации речь не идет. Пока рейс будет осуществляться один раз в неделю. Минимальная стоимость билета из Бишкека в Москву — 30 тысяч рублей в одну сторону. Раньше перелет по этому направлению обходился в пределах 10 тысяч рублей. Оптимизма у жителей Киргизии эта ситуация явно не прибавила. Многие ждут открытия сухопутных границ. Отправиться из Москвы в Бишкек можно будут по понедельникам, а обратно - по пятницам. Желающие могли и раньше попасть из одной столицы в другую, но с пересадкой, например, в Стамбуле. Но в таком случае перелет занимает больше суток, да и сам билет выходит дороже — от 40 тысяч рублей. Отметим, что запрет на въезд в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом пока сохраняется.

Возобновление авиасообщения «МК» прокомментировали эксперты.

Игорь Шестаков, сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» (Киргизия).

- У нас всего около 800 тысяч трудовых мигрантов. Они работают в России и, конечно, для них важно иметь возможность прилететь сюда и улететь домой без тех сложностей, которые существовали. Сейчас режим упрощен, но все равно не так, как было раньше, когда только одна крупная авиакомпания запускала два рейса в день. Но даже это уже шаг вперед. Понятно, что цены, которые предлагают авиаперевозчики — очень высокие и первое время будут летать те, у кого есть острая необходимость. Но не надо забывать, что у стран крепкие торгово-экономические отношения и для бизнесменов это небольшая сумма. Также речь идет о студентах. Около 500 учащихся планировали вернуться в Россию, но были проблемы из-за отсутствия рейсов.

Новость положительная и подчеркивает двухстороннее сотрудничество. Киргизстан открыл границы с Россией еще в августе и теперь последовал ответный шаг РФ. Все это говорит о том, что соглашение ЕАЭС работает в такие непростые времена, которые не понятно, когда завершатся.

Что касается трудовых мигрантов, то в стране ожидали возвращения ста тысяч человек с момента начала пандемии и закрытия границ. Однако родственники из Киргизстана поддержали финансово тех, кто работал в России, чтобы у них была возможность остаться. На 1 сентября обратно вернулись не больше 30 тысяч человек — это очень немного. Наши соотечественники имеют статус члена ЕАЭС и им нужно меньше разрешений на работу. Кроме того, русский язык в стране является официальным, и его преподают в школах. Все эти плюсы позволили выбирать лучшие условия труда и зарплаты, а не браться за любую работу, чтобы были хоть какие-то деньги. Если массовое возвращение не состоялось весной, то не стоит его ожидать и сейчас.

Марс Сариев, независимый политолог из Бишкека:

- В России сократились рабочие места. Предпринимались меры, чтобы задействовать людей на стройках, но невозможно устроить на работу всех. На чужбине тяжелее жить, кризис в РФ очень сильно сказался на зарплатах, большую часть из которых нужно отправлять на родину, а на остаток прожить невозможно.

Наверное, будут желающие поехать в Россию, но в основном мигранты будут возвращаться обратно домой. Безусловно, возобновление авиасообщения, снимет напряжение, связанное с тем, что наши граждане не могли уехать. Я думаю, в конце октября в страну вернется еще около 20 тысяч граждан. Всего же с начала эпидемии из России вернулись 30 тысяч человек.

Их возвращение скажется на политической ситуации в стране. Это масса людей, которые потеряли работу в России и вряд ли найдут ее здесь. В Киргизстане скоро пройдут парламентские выборы, и вернувшиеся граждане — готовая смесь для дестабилизации ситуации в стране. За участие в протестах им могут хорошо заплатить.

Источник: https://www.mk.ru/economics/