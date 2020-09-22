Бюджет с человеческим лицом

/В России/

Правительство завершает подготовку проекта бюджета на ближайшую трехлетку.

Сам по себе бюджетный процесс носит цикличный и в обычных условиях, во многом, рутинный характер - ежегодно исполнительная власть готовит, а законодательная - в осеннюю сессию - утверждает данный документ. Более того, работа над ним не заканчивается и после этого – в зависимости от конъюнктуры доходов-расходов и появляющихся задач бюджет систематически подвергается тем или иным корректировкам.

По большому счету, объектом пристального внимания широкой аудитории он становится, прежде всего, тогда, когда дело касается обсуждения объемов выделяемых средств на социально-чувствительные сферы - на то, что людям близко и понятно. В текущем году ситуация иная - уникальность этого бюджетного процесса, как минимум, в том, что формирование главного финансового документа страны происходит на фоне серьезнейших финансово-экономических вызовов.

С одной стороны, это неблагоприятная и сложно прогнозируемая обстановка вокруг динамики цен на нефть с резким проседанием в первом полугодии. С другой, - последствия пандемии коронавируса, конца и края которой еще не видно, но которая уже успела нанести существенный ущерб отдельным секторам российской экономики. И как следствие – бюджетам страны: от федерального уровня до регионов и муниципалитетов.

Собственно, этому составу кабинета министров, сформированному изначально как правительство развития, не позавидуешь в принципе. Практически с самых первых дней ему пришлось тушить мгновенно разбушевавшийся пожар: учитывая структуру экономики, принимать сложные, но оперативные решения финансового и организационного характера. Внедрять практически с чистого листа модель эпидемиологических ограничений. В срочном порядке разворачивать дополнительные мощности в здравоохранении. В условиях ограниченных ресурсов не сокращать, а наоборот наращивать социальные обязательства – воплощать в жизнь такие подходы, которые бы и людям реально помогли, и не разбалансировали бюджетную систему.

Фактически наше правительство, как и аналогичные структуры в других странах, оказалось перед лицом сразу нескольких кризисов. Один из которых – и он же основной – по своей природе был абсолютно нов. Поэтому действовать приходилось методом проб и ошибок.

Надо признать, что, в общем и целом, это испытание российское правительство прошло довольно-таки успешно. Как отмечал министр экономического развития Максим Решетников, кризис не приобрёл системного характера и не распространился на системообразующие отрасли и компании. Несмотря на то, что во втором квартале ВВП России упал на 8,5%, этот показатель существенно ниже аналогичных цифр в развитых странах западного мира, а сейчас экономика страны вошла в стадию восстановления. При этом, ожидается, что она достигнет докризисного уровня уже в третьем квартале следующего года. Принятые решения не позволили допустить критического уровня падения доходов населения и роста безработицы, людей поддержали финансово, в первую очередь, через помощь одной из самых незащищенных категорий - семьям с детьми. В системе здравоохранения удалось не допустить неконтролируемого роста заболеваемости.

Вместе с тем, очевидно, что это точно не повод расслабляться, а сегодняшняя цель заключается не только и столько в восстановлении экономических показателей, сколько в выходе на необходимые темпы роста и развития страны. А ее достижение, во многом, зависит и от того, как будет сверстан федеральный бюджет на ближайшие годы - через призму того, какие задачи и в каком объеме этот документ позволит решить.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, во главу угла ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. А основные идеи главного финансового документа сформулированы президентом — это качество жизни россиян и конкурентоспособность страны.

Иными словами, даже в условиях ограниченных ресурсов государство не просто не намерено сокращать взятые на себя социальные обязательства в угоду каким-либо простым финансовым рецептам. Но и публично декларирует как базовую ценность и приоритет в бюджетном процессе – человека, его социальные и экономические интересы.

Находит эта декларация свое отражение и в практической плоскости – вместо отказа от социальных расходов - поиск новых доходов, более эффективное использование бюджетного рубля и минимизация неприоритетных и некритичных трат. К примеру, в части последнего планируется экономия на зарплатах чиновников (отмена индексации в следующем году) и сокращении программы вооружении на 5%.

В вопросе поиска новых доходов – такие меры, как введение повышенного НДФЛ для обеспеченных россиян: собранные средства, по предложению главы государства, целевым образом будут направляться на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями. В этом же ряду введение НДФЛ на доходы с депозитов и вложений в облигации, а также на доходы в виде дивидендов и процентов, перечисляемых из России в пользу нерезидентов.

Отдельного внимания, безусловно, заслуживает пересмотр параметров налогообложения в отдельных отраслях экономики. Изменения не затронут малый и средний бизнес, наиболее пострадавшие в этом году. Более того, IT-индустрия получит новые льготы.

Вместо этого предлагается повысить отдачу от секторов, связанных с сырьевыми отраслями. Речь идет о пересмотре ряда льгот в нефтегазовом секторе и повышении платы за пользование природными ресурсами. Безусловно, такой подход не мог не вызвать недовольства крупных игроков. Но, судя по публичным комментариям, политическое решение уже принято и не подлежит пересмотру. Не говоря уже и о том, что озвученный Мишустиным тезис - «мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика» - со всей очевидностью, будет позитивно воспринят обществом, не желающим, чтобы люди становились новой нефтью.

В скором времени проект бюджета будет направлен в Государственную Думу. Впереди обсуждения с депутатами и внесение потенциальных корректировок. Но общая концепция, с высокой долей вероятности, останется той же. А это значит, что у государства в ближайшем будущем появятся дополнительные финансовые инструменты для выполнения поставленных задач.

Источник: https://www.mk.ru/economics/