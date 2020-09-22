После рекорда в 90 рублей евро предсказали все 100

/В России/

Официальный курс евро, который устанавливает ЦБ, впервые за четыре года достиг психологически важной отметки в 90 рублей.

В свою очередь, доллар преодолел планку в 76 рублей. Российскую валюту подвели не столько экономические факторы (нефтяные котировки снова упали), сколько геополитика — нестабильная обстановка в Белоруссии и возможное усиление американских санкций против Москвы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. В дальнейшем позиции «деревянного» будут только ослабевать, прогнозируют опрошенные «МК» эксперты. Существует серьезный риск, что до конца года валютный курс побьет новые антирекорды, и стоимость доллара докатится до 85 рублей, а курс евро взлетит выше 100-рублевой отметки.

Установленные Банком России на 22 сентября курсы доллара и евро прибавили к их стоимости более чем по одному рублю. С начала сентября как американская, так и европейская валюта в рамках биржевых торгов уже несколько раз тестировали отметки в 76 и 90 рублей соответственно. После того как ЦБ официально подтвердил стоимость «американца» и «европейца» выше этих отметок, стало понятно, что их котировки обусловлены не столько спекулятивными, сколько фундаментальными причинами.

В последний раз официальный курс евро выше 90 рублей был зафиксирован в феврале 2016 года. Тогда обвал российской валюты был связан с падением нефтяных котировок, которые скатились с рекордных $115 ниже $30 за баррель. Доллар в то время также демонстрировал рекордное укрепление: его стоимость превышала 80 рублей.

В настоящее время в снижении курса российской валюты нефтяной фактор также играет немаловажную роль. С одной стороны, по итогам прошедшего 17–18 сентября саммита страны ОПЕК+ «подтвердили приверженность сделке» по ограничению производственных мощностей, заключенную в 2016 году. С другой стороны, в кулуарах саммита звучали обоюдные обвинения участников альянса в манипуляции условиями сделки, в том числе в намеренном занижении стоимости экспортного сырья для увеличения поставок, что отрицательно влияло на мировые цены «черного золота».

Помимо избытка предложения сырьевой рынок опасается возможной второй волны коронавируса, которая приведет к повторным карантинным мерам по всему миру и, соответственно, к снижению интереса к энергоресурсам и падению цен на углеводороды. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрия Бабина, рубль переоценен в сравнении с нынешней стоимостью нефти. В связи с падением курса российских денежных знаков в рублевом эквиваленте с точки зрения доходов федеральной казны России баррель Brent находится далеко от комфортного диапазона, что, несмотря на переоцененность, толкает «деревянный» к потере позиций на валютном рынке.

Тем не менее главные причины нынешнего снижения курса рубля стоит искать не в экономических факторах, а политических. Как отмечает доктор экономических наук Игорь Николаев, нельзя оставлять без внимания значительные геополитические риски, связанные с угрозой введения против нашей страны новых санкций из-за истории с Алексеем Навальным и возможной остановкой строительства «Северного потока-2».

Кроме того, близятся президентские выборы в США. В случае победы демократа Джо Байдена санкции против России могут еще больше ужесточиться. Все это пугает инвесторов, активно избавляющихся от рублевых активов и тем самым «роняющих» рубль на биржевых торгах.

«Со времен Советского Союза сложилась историческая практика, когда отношения между Москвой и Вашингтоном портятся после того, как Белый дом возглавляет представитель Демократической партии. Победа Байдена вызовет дополнительное давление на рубль, поскольку с приходом к власти этого политика возрастет усиление санкционного воздействия на нашу страну», — соглашается Бабин.

«В этой связи помимо фундаментальной слабости экономики нашей страны падение курса российской валюты будет обусловлено воздействием внешних причин. Есть большая вероятность того, что к концу года стоимость доллара возрастет до 80 рублей, а евро будет стоить не менее 95 или даже 100 рублей», — прогнозирует Николаев.

Источник: https://www.mk.ru/economics/