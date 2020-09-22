Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

/В России/

Программа льготной ипотеки под 6,5% процента годовых не может долго продолжаться.

Как сказал Герман Греф, вероятно, она скоро закончится.

При этом он подчеркнул, что ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в России. Но это произойдет в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку, о чем он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Между тем Греф подчеркнул, что пик спроса на кредиты прошел. Если не будет второй волны пандемии коронавируса, то финансовая ситуация россиян стабилизируется.

Источник: https://www.mk.ru/