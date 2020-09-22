Фиксированные взносы для ИП в 2021 году не вырастут

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Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение фиксированных взносов на 2021 год и 2022- 2023 гг. на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам.

Нововведение коснется ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Планируемый размер страховых взносов на ОПС составит: в 2021 году - 32 448 рублей; в 2022 году - 34 445 рублей; в 2023 году - 36 723 рубля. Фиксированные взносы на обязательное медицинское страхование составят: в 2021 году - 8 426 рублей; в 2022 году - 8 766 рублей; в 2023 году - 9 119 рублей. Размер страховых взносов на ОПС с 2022 г. будут устанавливается на основании темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, на ОМС – исходя от роста инфляции на основании данных прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития России.

«Размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование определяется доходами ИП. В случае, если доход не превышает 300 тыс. руб. за расчетный период, плательщик уплачивает страховой взнос только в фиксированном размере - за расчетный период 2020 г. в размере 32 448 рублей. Если доход превысит 300 тыс. руб., размер страховых взносов определяется, как сумма фиксированного размера страховых взносов, плюс 1% от суммы дохода плательщика свыше 300 тысяч рублей. При этом, в 2021 году фиксированные взносы останутся на уровне 2020 года и повышаться не будут. По сравнению с первоначальным вариантом проекта закона размеры взносов на ОПС и ОМС на 2022 и 2023 значительно снижены в целях поддержки предпринимательства», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.