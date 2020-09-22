«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за август 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Период исследования: август 2020 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
+1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
480,8
|
2
|
+1
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
476,8
|
3
|
+3
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
336,0
|
4
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская область
|
302,8
|
5
|
+2
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
211,4
|
6
|
-5
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
197,5
|
7
|
+2
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
157,1
|
8
|
+7
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
151,9
|
9
|
-1
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская область
|
150,4
|
10
|
+4
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
148,1
|
11
|
-6
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская область
|
133,2
|
12
|
new
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
119,8
|
13
|
-3
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская область
|
116,0
|
14
|
new
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
114,0
|
15
|
-3
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская область
|
105,4
|
16
|
+2
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
80,7
|
17
|
-6
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская область
|
72,1
|
18
|
+2
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
70,0
|
19
|
new
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
62,0
|
20
|
new
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
50,6
В августе 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Михаил Дегтярев (Хабаровский край) и Сергей Аксенов (Крым).
СМИ цитировали записи в блогах:
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что по сравнению с мартом, когда власти Москвы ввели режим самоизоляции, оборот малого и среднего бизнеса на потребительском рынке достиг 95%. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter сообщил, что жителям дома на улице Кубинка в Москве, эвакуированным из-за пожара, предоставят временное жилье.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram опроверг информацию о том, что разрешил чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Михаил Дегтяревв Instagram сообщил, что зампредом правительства Хабаровского края по социальным вопросам станет Евгений Никонов из департамента здравоохранения Москвы. Помимо этого, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram сообщил, что поручил расселить в ближайшие несколько лет аварийное жилье в поселках Верхнебуреинского района.
Глава Крыма Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что с 1 по 31 июля Крым посетили 1,5 млн туристов, большинство из них приехали в регион по Крымскому мосту. Также Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что более 70 отелей и санаториев и 67 туроператоров Крыма присоединились к программе кешбэка за туристические услуги.
Также СМИ цитировали записи в блогах:
Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником.
Александр Беглов в ВКонтакте сообщил, что посетил один из городских приютов для собак в Международный день бездомных животных.
Рамзан Кадыров в Telegram поздравил с 66-летием президента Беларуси Александра Лукашенко и призвал жителей республики поддержать своего президента.
Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что взял на контроль ход расследования дела о ДТП, в результате которого погибла девушка-подросток.
Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что власти Краснодарского края ожидают усиления из федерального центра группировки для тушения лесных пожаров в регионе.
Глеб Никитин в Instagram сообщил, что Нижегородская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Дмитрий Артюхов в Instagram сообщил, что выздоровел от коронавируса.
Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что на Средний Урал доставлена первая партия вакцины от гриппа.
Шолбан Кара-оол в Instagram сообщил, что повторно заразился коронавирусом.
Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что 11 новых случаев коронавируса выявлено в Савво-Крыпецком монастыре.
Радий Хабиров в ВКонтакте сообщил о назначении вице-премьера Башкирии, им стал Азат Бадранов.
Алексей Текслер в Telegram сообщил о снятии ряда ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Наталья Комарова в Instagram сообщила, что пятый частный центр для гемодиализа откроется в Ханты-Мансийском автономном округе.
Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что правительство Кузбасса намерено отозвать разрешение на строительство углепогрузочной станции с железнодорожными путями для разреза "Кузнецкий Южный" в Новокузнецком районе.
Дмитрий Махонин в Instagram сообщил, что Пермский край и московское АО «Группа "ВИС"» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства.
Рустам Минниханов в Instagram поздравил строителей Татарстана с профессиональным праздником.
Владимир Уйба в ВКонтакте сообщил, что международный терминал аэропорта Сыктывкара будет расширен и отремонтирован к концу 2020 года в рамках подготовки к 100-летию Республики Коми.
Источник: Медиалогия