«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за август 2020 года

/В России/

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: август 2020 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 +1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 480,8 2 +1 ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович Хабаровский край 476,8 3 +3 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 336,0 4 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская область 302,8 5 +2 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 211,4 6 -5 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 197,5 7 +2 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 157,1 8 +7 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 151,9 9 -1 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская область 150,4 10 +4 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 148,1 11 -6 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская область 133,2 12 new КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 119,8 13 -3 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская область 116,0 14 new ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 114,0 15 -3 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская область 105,4 16 +2 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 80,7 17 -6 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская область 72,1 18 +2 МАХОНИН Дмитрий Николаевич Пермский край 70,0 19 new МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 62,0 20 new УЙБА Владимир Викторович Коми 50,6

В августе 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Михаил Дегтярев (Хабаровский край) и Сергей Аксенов (Крым).

СМИ цитировали записи в блогах:

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что по сравнению с мартом, когда власти Москвы ввели режим самоизоляции, оборот малого и среднего бизнеса на потребительском рынке достиг 95%. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter сообщил, что жителям дома на улице Кубинка в Москве, эвакуированным из-за пожара, предоставят временное жилье.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram опроверг информацию о том, что разрешил чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Михаил Дегтяревв Instagram сообщил, что зампредом правительства Хабаровского края по социальным вопросам станет Евгений Никонов из департамента здравоохранения Москвы. Помимо этого, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram сообщил, что поручил расселить в ближайшие несколько лет аварийное жилье в поселках Верхнебуреинского района.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что с 1 по 31 июля Крым посетили 1,5 млн туристов, большинство из них приехали в регион по Крымскому мосту. Также Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что более 70 отелей и санаториев и 67 туроператоров Крыма присоединились к программе кешбэка за туристические услуги.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником.

Александр Беглов в ВКонтакте сообщил, что посетил один из городских приютов для собак в Международный день бездомных животных.

Рамзан Кадыров в Telegram поздравил с 66-летием президента Беларуси Александра Лукашенко и призвал жителей республики поддержать своего президента.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что взял на контроль ход расследования дела о ДТП, в результате которого погибла девушка-подросток.

Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что власти Краснодарского края ожидают усиления из федерального центра группировки для тушения лесных пожаров в регионе.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, что Нижегородская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Дмитрий Артюхов в Instagram сообщил, что выздоровел от коронавируса.

Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что на Средний Урал доставлена первая партия вакцины от гриппа.

Шолбан Кара-оол в Instagram сообщил, что повторно заразился коронавирусом.

Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что 11 новых случаев коронавируса выявлено в Савво-Крыпецком монастыре.

Радий Хабиров в ВКонтакте сообщил о назначении вице-премьера Башкирии, им стал Азат Бадранов.

Алексей Текслер в Telegram сообщил о снятии ряда ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Наталья Комарова в Instagram сообщила, что пятый частный центр для гемодиализа откроется в Ханты-Мансийском автономном округе.

Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что правительство Кузбасса намерено отозвать разрешение на строительство углепогрузочной станции с железнодорожными путями для разреза "Кузнецкий Южный" в Новокузнецком районе.

Дмитрий Махонин в Instagram сообщил, что Пермский край и московское АО «Группа "ВИС"» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства.

Рустам Минниханов в Instagram поздравил строителей Татарстана с профессиональным праздником.

Владимир Уйба в ВКонтакте сообщил, что международный терминал аэропорта Сыктывкара будет расширен и отремонтирован к концу 2020 года в рамках подготовки к 100-летию Республики Коми.

Источник: Медиалогия