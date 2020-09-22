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«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за август 2020 года

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: август 2020 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

ИЦ

1

+1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

480,8

2

+1

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

476,8

3

+3

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

336,0

4

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская область

302,8

5

+2

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

211,4

6

-5

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

197,5

7

+2

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

157,1

8

+7

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

151,9

9

-1

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская область

150,4

10

+4

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

148,1

11

-6

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская область

133,2

12

new

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

119,8

13

-3

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская область

116,0

14

new

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

114,0

15

-3

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская область

105,4

16

+2

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

80,7

17

-6

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская область

72,1

18

+2

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

70,0

19

new

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

62,0

20

new

УЙБА Владимир Викторович

Коми

50,6

В августе 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Михаил Дегтярев (Хабаровский край) и Сергей Аксенов (Крым).

СМИ цитировали записи в блогах:

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что по сравнению с мартом, когда власти Москвы ввели режим самоизоляции, оборот малого и среднего бизнеса на потребительском рынке достиг 95%. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter сообщил, что жителям дома на улице Кубинка в Москве, эвакуированным из-за пожара, предоставят временное жилье.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram опроверг информацию о том, что разрешил чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Михаил Дегтяревв Instagram сообщил, что зампредом правительства Хабаровского края по социальным вопросам станет Евгений Никонов из департамента здравоохранения Москвы. Помимо этого, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram сообщил, что поручил расселить в ближайшие несколько лет аварийное жилье в поселках Верхнебуреинского района.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что с 1 по 31 июля Крым посетили 1,5 млн туристов, большинство из них приехали в регион по Крымскому мосту. Также Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что более 70 отелей и санаториев и 67 туроператоров Крыма присоединились к программе кешбэка за туристические услуги.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником.

Александр Беглов в ВКонтакте сообщил, что посетил один из городских приютов для собак в Международный день бездомных животных.

Рамзан Кадыров в Telegram поздравил с 66-летием президента Беларуси Александра Лукашенко и призвал жителей республики поддержать своего президента.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что взял на контроль ход расследования дела о ДТП, в результате которого погибла девушка-подросток.

Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что власти Краснодарского края ожидают усиления из федерального центра группировки для тушения лесных пожаров в регионе.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, что Нижегородская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Дмитрий Артюхов в Instagram сообщил, что выздоровел от коронавируса.

Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что на Средний Урал доставлена первая партия вакцины от гриппа.

Шолбан Кара-оол в Instagram сообщил, что повторно заразился коронавирусом.

Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что 11 новых случаев коронавируса выявлено в Савво-Крыпецком монастыре.

Радий Хабиров в ВКонтакте сообщил о назначении вице-премьера Башкирии, им стал Азат Бадранов.

Алексей Текслер в Telegram сообщил о снятии ряда ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Наталья Комарова в Instagram сообщила, что пятый частный центр для гемодиализа откроется в Ханты-Мансийском автономном округе.

Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что правительство Кузбасса намерено отозвать разрешение на строительство углепогрузочной станции с железнодорожными путями для разреза "Кузнецкий Южный" в Новокузнецком районе.

Дмитрий Махонин в Instagram сообщил, что Пермский край и московское АО «Группа "ВИС"» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства.

Рустам Минниханов в Instagram поздравил строителей Татарстана с профессиональным праздником.

Владимир Уйба в ВКонтакте сообщил, что международный терминал аэропорта Сыктывкара будет расширен и отремонтирован к концу 2020 года в рамках подготовки к 100-летию Республики Коми.

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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