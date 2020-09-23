Молодые россияне «подсели на иглу» микрозаймов

/В России/

Доля российских граждан моложе 25 лет, которые пользуются микрозаймами, выросла на 14,8% за август 2020 года.

Как пишут "Известия" со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй, рост молодых микрозаемщиков наблюдается с апреля текущего года.

Также их число прибавилась и по использованию кредитных карт - за август увеличение произошло на 10,6% .

"Для банков молодые клиенты являются резервом для роста в будущем, но пока эти граждане могут претендовать в основном на небольшие необеспеченные кредиты," – прокомментировал ситуацию представитель бюро кредитных историй.

В сегменте необеспеченного кредитования молодежи произошли наибольшие изменения, в основном за счет дорогих и рискованных продуктов, говорится в отчете организации. А вот доля молодых россиян, которые взяли автокредит или ипотеку, в этом году наоборот снизилась на 3,8% и на 5,0% соответственно.

Ранее в «Московском комсомольце» прошла онлайн-конференция со старшим аналитиком центра ИАЦ «Альпари» Анной Бобровой по теме: «Затянется ли долговая петля на шее у россиян?». Большая часть граждан нашей страны находится в трудном положении, так как их доходы значительно сократились. Далеко не каждая семья запаслась финансами, чтобы прожить в самоизоляции долгий период. А треть населения России находится в катастрофическом положении, так как отягощена различными платежами: кредитами, арендой квартир и платой за обучение, указала эксперт. Власти ввели режим кредитных каникул. Кому положены кредитные каникулы, рассказала Бодрова.

Источник: https://www.mk.ru/