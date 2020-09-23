Путин замкнул правительство на себя новым законом

/В России/

Президент внес в Госдуму новую редакцию конституционного закона «О правительстве РФ».

Из документа следует, что правительство перестанет быть высшим органом исполнительной власти страны, а глава государства сможет при желании отменять постановления правительства. Новый закон не предполагает автоматической замены нынешнего правительства на новое.

Поздно вечером 22 сентября за подписью Владимира Путина в Госдуму были внесены сразу восемь законопроектов, подготовленных «в связи» с многочисленными изменениями, недавно внесенными в Конституцию. Одним из самых объемных (60 страниц) и важных в этом пакете, безусловно, является конституционный закон «О правительстве РФ» - он должен заменить одноименный закон 1997 года рождения.

В первой же статье новая реальность бьет в глаза. В пока действующем законе правительство названо «высшим органом исполнительной власти РФ» и «коллегиальным органом, возглавляющим единую систему исполнительной власти в РФ». Теперь статус кабинета министров предлагается понизить: правительство всего лишь «осуществляет» исполнительную власть в России, наряду с другими федеральными органами исполнительной власти - «под общим руководством президента РФ», говорится в законопроекте.

Ранее у президента РФ не было права отменять постановления или распоряжения правительства. Такое право президент получит, следует из текста инициативы: отменить постановления и распоряжения правительства глава государства сможет не только случае их противоречия Конституции или законам, но и указам и распоряжениям самого президента.

Антикоррупционные требования (ежегодное декларирование доходов, имущества и крупных покупок самими членами правительства, их супругами и несовершеннолетними детьми, запрет на предпринимательскую и некоторые иные виды деятельности и т.д.) практически в неизменном виде перенесены из старого закона. Что касается обязательных требований к кандидатам в министры, то в соответствии с поправленной Конституцией здесь впервые появляется возрастное ограничение: членом правительства может быть гражданин РФ не моложе 30 лет, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, дающего право на постоянное проживание в другом государстве.

В действующем законе прописано, что президент назначает председателя правительства после «дачи согласия» Госдумой, и он же освобождает председателя правительства от должности по своему президентскому желанию и без всякого согласия Госдумы. Если премьер сам подаст в отставку, глава государства может его отпустить, а может и оставить. Важная деталь: отставка главы правительства по старым правилам в любом случае «одновременно влечет за собой отставку» всего правительства. Но так как в процессе правки Конституции процедура назначения премьер-министра претерпела существенные изменения, они получили отражение и в новой редакции закона.

Итак, по-прежнему и назначать, и отправлять в отставку премьер-министра будет президент РФ. Но рассмотрение предложенной им кандидатуры нового премьера в Госдуме теперь велено называть «утверждением». Появление слова «утверждение» трактуется властью как «расширение полномочий парламента», хотя суть дела от этого не меняется. Но до правки Конституции троекратное отклонение Госдумой предложенных президентом кандидатур на должность премьер-министра не оставляло ему вариантов кроме как назначить премьера, а Думу распустить и провести парламентские выборы. Теперь же глава государства по Конституции может и не распускать в такой ситуации Госдуму, если не хочет заморачиваться с выборами, но премьера должен «назначить» (того самого, кого предлагал ранее, или кого другого, что означает кого угодно - в законопроекте не указано), и никакого утверждения Думы не требуется.

Изменения, дающие президенту ещё большую свободу рук, предполагаются и в порядке назначения исполняющего обязанности премьер-министра. Сейчас закон предписывает в случае «временного отсутствия» главы правительства исполнять его обязанности тому из вице-премьеров, кто ранее при распределении полномочий получил по воле премьера такое право. Президент назначает исполняющего обязанности главы правительства только в случае отставки последнего. А вот после принятия законопроекта глава государства будет сам назначать любого врио в случае болезни или отпуска премьера, и только если он этого не сделает, исполнять обязанности станет один из заранее определенных для этого вице-премьеров. Примерно так уже произошло весной этого года, когда Михаил Мишустин заболел коронавирусом - и.о. был назначен президентом: формальным основанием стало отсутствие утвержденной заранее росписи, кто должен занять это место в случае временной неспособности премьера полноценно работать…

Кроме того, и в поправленной Конституции, и в законопроекте отдельно оговорено: отставка премьера, если она произошла не в связи с вступлением в должность нового президента, не предполагает автоматически отставки всего правительства. Значит, президент теперь может менять главу правительства, когда захочет, и не порождать при этом полноценный правительственный кризис.

Что касается полномочий премьера, который по действующему закону обязан лишь «систематически информировать президента РФ о работе правительства РФ»: по новому закону он будет «нести персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий». .

Если что и можно назвать расширением полномочий нижней палаты парламента, то это появившееся в Конституции, а вслед за ней и в законопроекте право Думы утверждать вице-премьеров и министров. Но если депутаты троекратно отвергают кандидатуру, президент сам назначает и вице-премьера, и министра - из числа предложенных ему премьером кандидатур, и мнение Думы может вовсе не учитывать.

Причем Госдума получила право утверждать лишь часть министров: как и сейчас, в новом законе «О правительстве РФ» пропишут деление всех глав ведомств на тех, кто подчиняется президенту и назначается только им, и остальных, которым придется проходить через публичную процедуру утверждения в нижней палате парламента.

В президентскую квоту по-прежнему попали министры обороны, иностранных дел, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, юстиции, а также главы ФСБ, СВР и Росгвардии. Правда, новые правила предусмотривают некие «консультации» с Советом Федерации. Судя по тексту внесенного законопроекта, они будут носить формальный характер: президент представит кандидатуры тех, кого хочет видеть во главе вышеперечисленных ведомств - вместе «с другими материалами, характеризующими» кандидатов, а в течение недели Совет Федерации письменно проинформирует президента «о результатах рассмотрения». Ни одного слова о том, что мнение сенаторов о соискателе глава государства должен учесть, в законопроекте нет.

Важно ещё раз подчеркнуть, что никакого влияния на отставку членов правительства ни Госдума, ни СФ по-прежнему не получают, и всё будет решать единолично президент.

Кстати, он в законопроекте предлагает существенно расширить перечень полномочий правительства. Из обновленной Конституции сюда перекочуют обязанности «в соответствии с федеральным законом проводить индексацию пенсий не реже раза в год», платить россиянам (тоже в соответствии с федеральным законом) за работу не меньше МРОТ, «принимать меры» в защиту института брака как союза мужчины и женщины, формировать в обществе ответственное отношение к животным, и т.д., и т.п.

Статьи законопроекта о порядке работы правительства (президиум, заседания, принятие решений, взаимодействие с парламентом и регионами) в общем и целом закрепляют нынешнюю практику. Из Конституции в текст перенесено описание порядка и последствий выражения Госдумой недоверия или доверия правительству… Эти политические процедуры, столь популярные в 90-е годы, давно забыты нынешним парламентом.

Инициатива президента будет рассмотрена в приоритетном порядке в осеннюю сессию, уже заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин - как и другие, пришедшие на Охотный ряд одновременно. В силу новый закон вступит с момента официального опубликования.

Кстати, в переходных положениях нет ни слова о том, что в связи с новыми порядками, мол, предполагается и новый кабинет министров. Когда менять правительство, если вообще менять, как и многое другое, решит президент.

Источник: https://www.mk.ru/