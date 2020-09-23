Ресторан из Абрау-Дюрсо получил награду за лучшую ресторанную концепцию

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Итоги национальной премии за лучшую концепцию «Пальмовая ветвь» объявлены 21 сентября 2020 года.

Ресторан кавказской кухни «Вилла Роз» удостоен награды за лучшую ресторанную концепцию по версии премии «Пальмовая ветвь. Выбор гостей». В течение нескольких месяцев официальный медиа-партнер премии проводил онлайн-голосование, по итогу которого были выбраны победители. Около 95 000 человек отдали свои голоса гастрономическим проектам из разных городов России. Лучшие в девяти номинациях определялись из топ-100 ресторанов, открывшихся в 2019 году. «Вилла Роз» победила в номинации «Локал +» (лучший региональный ресторан). В номинации «Локал +» боролись за победу 7 ресторанов с различными концепциями из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Республики Алтай, Владивостока и Костромы. Вручение наград прошло в Москве, 21 сентября 2020 года, в концертном зале «Мир».

Руслан Терзян, шеф-повар ресторана «Вилла Роз»:

- Спасибо моей команде поваров и всему Центру туризма «Абрау-Дюрсо» за ежедневную работу. Вместе мы создали действительно уникальный ресторан, аналогов которому нет нигде. Также я благодарен пользователям сайта chef.ru, которые оценили нашу концепцию и подход к блюдам. Приглашаю всех в Абрау-Дюрсо, насладитесь авторской кавказской кухней и местным игристым!

Источник: Ресторан кавказской кухни «Вилла Роз»