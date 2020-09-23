Судью, избитого Широковым, допросили и попросили не допустить «балагана, как с Ефремовым»

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Несмотря на то, что допрос Никиты Данченкова до сих пор продолжается, адвокаты потерпевшего Александр Островский и Артур Рамазанов дали «РБ-Спорт» комментарий.

Сегодня арбитр Никита Данченков, избитый Романом Широковым во время товарищеского матча, был приглашен на допрос к 14 часам, и по состоянию на 17:40 данная процедура еще продолжалась. Тем не менее нам удалось узнать последние подробности.

— Никита признан потерпевшим, допрошен в качестве потерпевшего, — рассказывает Островский. — Нам разъяснили права на подачу гражданского иска — компенсацию морального вреда и физических страданий. Сейчас мы будем отсматривать видеоряд произошедшего. Дознание обратилось с просьбой изменить метод работы с прессой, чтобы не было такого балагана, как с Ефремовым. Попросили не приглашать прессу к местам следственных действий, а информировать уже после. Мы стараемся это делать.

— Какие вопросы в первую очередь интересовали следствие?

— Следователь добросовестный, тщательнейшим образом изучил все обстоятельства, показания свидетелей, нормативные документы. Затем будет выезд на место — на футбольное поле, где произошел инцидент.

— Когда поедете на место?

— А это как раз мы не можем говорить. Но в любом случае точной даты мы пока не знаем.

— Как держится ваш доверитель?

— Нормально, спокойно. Все подробно излагает. Ему же не грозит уголовное наказание.

— Какова вероятность переквалификации с легкого вреда здоровью на покушение на убийство?

— Пока сложно сказать. Мы получили процессуальные документы, которых у нас не было ранее — и постановление о возбуждении уголовного дела, и заключение судмедэкспертизы, постановление о признании потерпевшим. И теперь будем подавать заявление в прокуратуру и Следственный комитет, и если там сочтут это необходимым, то переквалифицируют.

Источник: РБ-Спорт