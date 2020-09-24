Эксперты назвали слабое место плана правительства по спасению экономики

/В России/

Правительство внесло обновленный проект общенационального плана по спасению экономики после пандемии.

Первую редакцию плана подготовили к июню, и часть мер уже выполняется. Сейчас же готовится окончательный список действий, которые должны будут обеспечить восстановление занятости и доходов населения, а также долгосрочные структурные изменения в экономике.

Заседание кабмина 23 сентября, на котором рассматривался план, прошло по большей части за закрытыми дверями, и параметры документа еще не обнародованы. Однако общие цели и задачи премьер Михаил Мишустин описал, правда, без конкретики. Посылы председателя правительства оценили эксперты.

Как отметил Мишустин во вступительном слове на заседании, у правительственного плана по спасению экономики несколько главных задач. Среди них – восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса, поддержка предпринимателей, улучшение делового климата, ускорение технологического развития экономики, увеличение экспорта и поддержка импортозамещения. В принципе, премьер озвучил все то, что и так декларируется правительством из года в год в обещаниях светлого экономического будущего.

Тем не менее, некоторые конкретные моменты прозвучали. Отдельно на заседании обсудили возвращение прогрессивной шкалы НДФЛ. Если налог в 15% c доходов, превышающий 5 млн рублей в год - дело решенное (он вводится с 2021 года), то вот какие именно доходы будут облагаться повышенной ставкой, еще предстоит определить. «Нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу. Важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие – исключить», - сказал премьер-министр. Он также заявил, что «этот вопрос должен обсуждаться публично». Ранее сообщалось, что от повышенной ставки могут освободить специальные вклады на покупку недвижимости.

Коснулся премьер и темы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Правительство утвердит поправки, которые скорректируют правила формирования реестра субъектов МСП. Их список будет обновляться ежемесячно (сейчас – ежегодно), чтобы можно было точнее настраивать систему господдержки. Сами пбизнесмены же смогут быстрее восстановить свои права, если вдруг выпадут из реестра.

Несмотря на кризис, власти рассматривают позитивный сценарий темпов роста ВВП, что часто подвергается критике. По прогнозу Минэкономразвития, начиная с 2022 года экономика будет расти темпами выше 3% в год. Это, по мнению независимых экспертов, звучит чересчур оптимистично. Уже ясно, что 2020 год завершится падением ВВП: минус 4,5-5,5% по оценке Центробанка. Едва ли за полтора года удастся восстановить докризисные показатели экономического роста.

«В достижимость трехпроцентного роста ВВП к 2022 году, конечно, хочется верить. Вот только пока не понятно, из-за чего конкретно мы получим этот рост, - отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, - Для восстановления экономики России, в первую очередь, важны меры по росту потребительского спроса. Поэтому в план восстановления экономики включены различные материальные выплаты, поддержка занятости, сокращение безработицы.

Поддержав спрос, удастся увеличить и обороты предприятий производственного и обрабатывающего секторов, а также розничной и оптовой торговли. В результате по итогам текущего года можно добиться снижения уровня безработицы, увеличения доходов граждан (на 0,6% в текущем году и на 2,5% в следующем). Это станет стимулом для восстановления экономики уже в 2021 году».

Проблема правительственного плана по восстановлению экономики в том, что он не предполагает структурного реформирования экономической системы, утверждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «В основе плана - лишь перераспределение источников поступления средств, и не более того. Это значит, что у плана только одна цель — улучшение цифр в текущем моменте, но не на стабильной и уверенной основе. Следовательно, при новом подобном коронокризису стрессе российская система будет такой же уязвимой, как и раньше», - полагает эксперт.

Анна Бодрова считает заявленные в плане цели слишком амбициозными, особенно, цели по рынку труда и параметры ВВП. «Тем не менее, план вполне можно реализовать. Тем более, что частично он уже исполняется. Основное, на что нужно сделать упор — это реформирование рынка занятости. Необходимо придать ему большую гибкость и мобильность, увеличив тем самым его стрессоустойчивость. Если будут рабочие места, то будет платежеспособность населения. А это, в свою очередь, сможет держать на плаву и розничные продажи, и промышленность», - говорит собеседница «МК».

Источник: https://www.mk.ru/economics/