Россияне массово снимают валюту со счетов: что делать с деньгами

/В России/

Валютные вклады теряют остатки былой актуальности: по данным ЦБ, в августе россияне сняли со счетов почти полмиллиарда долларов.

В марте-апреле отток сбережений в долларах и евро был мощнее. Но тогда в основе этого явления лежала естественная боязнь: наученные горьким опытом вкладчики-физлица опустошали свои счета в банках, вполне резонно полагая, что на пике коронакризиса с их деньгами может случиться какая-то неприятность. Но что заставило их действовать ровно так же в последнем месяце минувшего лета, когда рубль резко дешевел по отношению к доллару и евро?

На 1 сентября объем средств населения на валютных счетах сократился до $89,2 млрд, «похудев» за месяц на $405 млн. Между тем, до этого вкладчики пополняли депозиты в течение трех месяцев подряд: за май-июль приток составил $1,36 млрд. Но эта сумма не могла компенсировать предыдущие потери: только за март, когда в Россию пришла эпидемия коронавируса, люди забрали из банков почти $5 млрд, а за апрель — свыше $1 млрд.

В принципе, если рассматривать конкретно месяц август, то отток валюты может отчасти объясняться сезонным фактором, а точнее — периодом отпусков. Скажем, в августе 2019-го этот всплеск также наблюдался. К концу лета нынешнего года, несмотря на пандемию, Россия все же открыла отдельные туристические направления. Соответственно, те у кого были валютные накопления, предпочли использовать их на какой-никакой заграничный отдых. Но этот фактор — скорее, эпизодический, а не ключевой.

Главный же заключается в том, что валютные вклады приносят все меньший доход, соответственно, россияне теряют к ним интерес. Весной процентные ставки окончательно приблизились к нулевой отметке, поэтому по истечению сроков депозитов (а порой и досрочно) люди забирали свои доллары и евро, чтобы перевести их в рубли и потратить на первоочередные нужды, поясняет финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, поскольку в июле и августе курс евро вернулся к пиковым значениям, многие восприняли это как удачный момент для конвертации своей валюты в рубли. Собеседник «МК» не исключает и другую причину: переток валюты из банков на фондовые биржи. Обладатели сбережений в иностранной валюте вспомнили, что есть такой инструмент, как еврооблигации, которые все еще позволяют получить положительную доходность.

То что происходит в валютными вкладами — отнюдь не аномалия, - говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. Дело в том, рассуждает эксперт, что после отмены карантинных ограничений, эффект отложенного спроса себя исчерпал. В июне и июле граждане снимали деньги с валютных счетов, чтобы совершить отложенные покупки. Одновременно в этот период было отмечено определенное оживление экономики. Однако затем потребительский спрос вновь пошел под уклон, курсы доллара и евро рванули вверх, а ставки по депозитам, напротив, снизились. Свою роль сыграло и опасение, что все будет только хуже. И сегодня граждане, снимая валюту со счетов, пытаются создать финансовую подушку безопасности, вкладывая средства в недвижимость паевые фонды, золото и другие инструменты инвестирования. Прошлые кризисы научили вкладчиков рациональном поведению.

Основная причина закрытия валютных счетов населением — это обнуление депозитных ставок, согласен руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Вклады по долларам дают менее 1% годовых, напоминает собеседник «МК». Крупные суммы можно, конечно, пристроить на рынке еврооблигаций, но для этого надо не только иметь деньги, но и неплохо разбираться в финансовых рынках. По словам Разуваева, он бы обратился в какую-нибудь известную финансовую компанию, отдав доллары в доверительное управление.

Очевидно, что за последние годы наши люди стали более грамотными в финансовом отношении. Те, у кого есть серьезные сбережения в долларах и евро, предпочитают не «мариновать» их в банках или под подушкой, а заставить работать на себя, говорит эксперт ИГ «Универ Капитал» Сергей Дроздов. На его взгляд, россияне давно смирились с низкими процентными ставками и по валютным, и по рублевым вкладам. Вместе с тем, они освоили различные схемы получения прибыли на курсовой разнице. В августе многие начали продавать доллары, когда курс превысил отметку 75 рублей. Когда курс «американца» снизится, настанет черед скупки. Так, кстати, было и в марте-апреле, и все это в порядке вещей.

Источник: https://www.mk.ru/economics/