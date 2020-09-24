В словах Путина об индексации пенсий обнаружена нестыковка

/В России/

Страховые пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году, заявил Владимир Путин в Совете Федерации.

Это более, чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции, подчеркнул президент. Он назвал и средний размер пенсии в следующем году – 17 тыс. 432 рубля, через год – уже 18 тыс. 357 рублей, а в 2023 году – 19 тыс. 283 рубля. Эксперт нашел нестыковку в словах Путина о пенсиях.

Размеры индексации страховых пенсий заложены в плане Минтруда, который ведомство озвучило еще в июне. Президент лишь подтвердил порядок повышения. В процентном отношении в 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, а в 2023 году – на 5,6%. Индексация пройдет традиционно с 1 января.

Вместе с тем, Госдума отклонила законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Ранее инициативу не поддержали в кабмине. В правительстве тогда заявили, что корректировка размера страховой пенсии является компенсацией инфляционных издержке, а работающим пенсионерам эти издержки покрывает зарплата.

Подтвердил настрой кабмина и министр финансов Антон Силуанов. Выступая в Госдуме, он заявил, что «работающие пенсионеры работают и получают еще заработную плату, которая индексируется». Отметим, в отличие от пенсионного обеспечения ежегодная индексация заработной платы государством не гарантирована, и большинство работодателей этим пользуются. Они просто «забывают» индексировать зарплату.

Отклонение законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам назвал «ожидаемым решением» доктор экономических наук из Высшей школы экономики Сергей Смирнов. «Пока Россия не выйдет на траекторию устойчивого экономического роста, полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам ждать не стоит», - отметил наш собеседник.

А вот в выступлении президента перед сенаторами экономист нашел нестыковку. «Меня смутило, что Путин озвучил размер средней пенсии в следующем году 17,4 тыс. рублей. Однако в этом году средний размер пенсий по старости составлял 14 тыс. 980 рублей – это данные Росстата за апрель текущего года. Разница больше, чем 6,3%. Впрочем, возможно, президент имел ввиду пенсию исключительно неработающих пенсионеров или план правительства, в котором средняя пенсия должна равняться 16 тыс. 491 рублю», - заметил эксперт.

Запланированная на три года индексация будет выше прогнозируемой инфляции. По итогам этого года официальная инфляция не превысит 4%. Однако это не означает, что пенсионеры не почувствуют удара по кошелькам.

«Разные категории товаров подорожали по-разному. Мы не знаем, сколько будет стоить потребительская корзина пенсионера. У тех, кто живет от пенсии к пенсии на уровне прожиточного минимума, своя инфляция. В большинстве таких случаев личная инфляция выше официальной», - заключил Сергей Смирнов.

Источник: https://www.mk.ru/economics/