Эксперты оценили заявление спикера Госдумы о новых налогах

/В России/

В среду в Госдуме состоялась дискуссия, касающаяся миллионов россиян.

Отвечая депутату, раскритиковавшему повышение налогов в разгар кризиса, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России не вводятся дополнительные налоги. По его словам, налоговая нагрузка повышается только для отраслей, у которых есть сверхдоходы.

Председатель нижней палаты предложил оппоненту придумать, как еще можно покрыть дефицит бюджета. За последние несколько месяцев власти ввели сразу несколько налоговых изменений. Эксперты считают, что на этом власти не остановятся.

В феврале 2020 года министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство не будет менять налоговую систему в ближайшие годы. Однако уже весной было объявлено о двух новых налогах – налоге на доходы по вкладам и повышении НДФЛ для граждан с доходов выше 5 млн рублей в год. Кроме того, принято решение в 3,5 раза повысить налог на добычу полезных ископаемых для нефтегазовых добывающих компаний и увеличить на 20% акцизы на табак.

В будущем не исключены новые налоговые изменения: власти уже нарушали обещание и могут это повторить. Больше всего опасения у экспертов вызывает возврат прогрессивной шкалы НДФЛ.

В денежном выражении взимание подоходного налога в 15% c богатых не принесет ощутимой выгоды бюджету (ожидаются поступления в 60 млрд рублей в год).

«Возможно, властям важнее протестировать прогрессивную шкалу и проанализировать собираемость налогов при ней. Вполне вероятно, что на будущее запланировано расширение новой системы или введение более сложной градации налогообложения – не только 13% и 15%. Однако такие решения оставят на период после выборов в Госдуму в 2021 году», - считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Федеральный бюджет действительно нуждается в пополнении, но покрывается дефицит за счет нагрузки на бизнес и перераспределения имеющихся средств, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Думаю, что в ближайшее время власти не будут вводить налоги, ухудшающие материальное положение обычных россиян. Средний класс является опорой любого государства, поэтому ужесточать налоговую нагрузку на него – нецелесообразно. Тенденция последних месяцев показывает, что правительство старается сделать все, чтобы люди не теряли работу и доходы. Именно поэтому экономические показатели и потребительский спрос снизились не так критично, как в других государствах во время пандемии», - добавил он.

Источник: https://www.mk.ru/economics/