Депутаты парламента Ингушетии не хотят упразднять Конституционный суд республики

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Депутаты Народного собрания РИ рассмотрели проекта закона "Об упразднении Конституционного Суда Республики Ингушетия".

"Обсудив данный вопрос, на основании заключения правового отдела, члены Совета приняли решение вернуть данный законопроект субъекту права законодательной инициативы", - сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее в Сети появилась информация, что законопроект об упразднении КС РИ внес глава республики Махмуд-Али Калиматов.