Чечня и Ингушетия проваливают электронную ветсертификацию

/В России/

Россельхознадзор опубликовал рейтинг регионов по работе с электронной ветеринарной сертификацией. Она была введена 1 июля 2018 г.

Информационная система позволяет надзорному ведомству выявлять недобросовестных производителей и отзывать небезопасную продукцию животного происхождения.

Итоговый рейтинг основан на 30 показателях.

Экспертный центр «Юг» проанализировал успехи южных регионов в электронной ветсертификации. Это тем более актуально, что Юг России – житница страны.

Примечание. Баллы начислялись по 100-балльной шкале. Возможны и отрицательные значения.

место в РФ – регион – баллы

4. Краснодарский край – 31,72

13. Ростовская область – 11,74

13. Волгоградская область – 9,53

21. Крым – 7,01

31. Ставропольский край – 3,87

52. Севастополь – -2,42

55. Дагестан – -2,98

59. Адыгея – -3,91

73. Кабардино-Балкария – -9,33

74. Калмыкия – -9,77

75. Карачаево-Черкесия – -9,96

78. Северная Осетия – -10,78

79. Астраханская область – -11,71

84. Чечня – -19,69

85. Ингушетия – -32,55

46 регионов РФ получили положительные оценки, остальные отрицательные. На Юге лишь пять субъектов стали «плюсовиками». Это Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области, а также Крым. То есть, это в основном развитые аграрные регионы, традиционно лидирующие по сельскохозяйственным показателям.

Крым сразу после присоединения считался отстающим регионом, однако, как видно, его отставание от аграрных лидеров сокращается. Севастополь, для которого сельское хозяйство менее актуально, получил небольшой минус и занял лишь 52 место в РФ.

В последней десятке рейтинга – сразу четыре республики СКФО и Астраханская область. Наименьшие успехи в электронной ветсертификации демонстрируют Ингушетия и Чечня.