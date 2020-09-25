«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за август 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в августе 2020 года.
ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:
|
Место в рейтинге
|
Перемещения за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений, тыс.
|
1
|
0
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
277,42
|
2
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
206,16
|
3
|
+10
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская область
|
71,07
|
4
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
69,56
|
5
|
+2
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
69,34
|
6
|
-3
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
54,57
|
7
|
-1
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
26,60
|
8
|
+1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
25,43
|
9
|
+8
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
24,41
|
10
|
+6
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
23,15
|
11
|
new
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
21,52
|
12
|
new
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
21,30
|
13
|
-2
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
19,69
|
14
|
+1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
19,05
|
15
|
+3
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
19,01
|
16
|
-4
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
18,88
|
17
|
new
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
18,14
|
18
|
new
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
17,41
|
19
|
-11
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
17,36
|
20
|
-15
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
16,90
Лидерами рейтинга стали Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Сергей Собянин (Москва) и Игорь Кобзев (Иркутская область).
В соцсетях обсуждали заявление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что он не разрешал чиновникам летать бизнес-классом в командировки. Также в соцсетях обсуждали предложение Михаила Дегтярева стимулировать туристический поток на Дальний Восток с помощью налогового вычета для путешественников. Помимо этого обсуждалось заявление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что он не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале.
В соцсетях обсуждали заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса. Также в соцсетях обсуждали заявление Сергея Собянина о том, что учебный год в столице начнется 1 сентября, но без линеек и других массовых мероприятий. Помимо этого обсуждалось сообщение Сергея Собянина о том, что массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены.
В соцсетях обсуждали совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское, которое провел президент Владимир Путин с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Также в соцсетях обсуждали заявление Игоря Кобзева о том, что полная ликвидация загрязнений на площадке химического завода "Усольехимпром" завершится в 2024 году. Помимо этого обсуждали встречу председателя правления Сбербанка Германа Грефа и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Самые заметные перемещения в рейтинге у главы Республики Татарстан Рустама Минниханова (+8) и губернатора Ростовской области Василия Голубева (+6). В соцсетях обсуждали открытие в Казани памятника классику татарской и башкирской литературы Мустаю Кариму, в котором принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Также в соцсетях обсуждали встречу Владимира Путина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, которая прошла в режиме видеоконференции.
Источник: Медиалогия