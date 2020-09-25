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«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за август 2020 года

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в августе 2020 года.

ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:

Место в рейтинге

Перемещения за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений, тыс.

1

0

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

277,42

2

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

206,16

3

+10

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская область

71,07

4

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

69,56

5

+2

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

69,34

6

-3

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

54,57

7

-1

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

26,60

8

+1

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

25,43

9

+8

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

24,41

10

+6

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

23,15

11

new

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

21,52

12

new

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

21,30

13

-2

УЙБА Владимир Викторович

Коми

19,69

14

+1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

19,05

15

+3

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

19,01

16

-4

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

18,88

17

new

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

18,14

18

new

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

17,41

19

-11

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

17,36

20

-15

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

16,90

Лидерами рейтинга стали Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Сергей Собянин (Москва) и Игорь Кобзев (Иркутская область).

В соцсетях обсуждали заявление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что он не разрешал чиновникам летать бизнес-классом в командировки. Также в соцсетях обсуждали предложение Михаила Дегтярева стимулировать туристический поток на Дальний Восток с помощью налогового вычета для путешественников. Помимо этого обсуждалось заявление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что он не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале.

В соцсетях обсуждали заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса. Также в соцсетях обсуждали заявление Сергея Собянина о том, что учебный год в столице начнется 1 сентября, но без линеек и других массовых мероприятий. Помимо этого обсуждалось сообщение Сергея Собянина о том, что массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены.

В соцсетях обсуждали совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское, которое провел президент Владимир Путин с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Также в соцсетях обсуждали заявление Игоря Кобзева о том, что полная ликвидация загрязнений на площадке химического завода "Усольехимпром" завершится в 2024 году. Помимо этого обсуждали встречу председателя правления Сбербанка Германа Грефа и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Самые заметные перемещения в рейтинге у главы Республики Татарстан Рустама Минниханова (+8) и губернатора Ростовской области Василия Голубева (+6). В соцсетях обсуждали открытие в Казани памятника классику татарской и башкирской литературы Мустаю Кариму, в котором принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Также в соцсетях обсуждали встречу Владимира Путина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, которая прошла в режиме видеоконференции.

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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