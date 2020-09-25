«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за август 2020 года

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В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в августе 2020 года.

ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:

Место в рейтинге Перемещения за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений, тыс. 1 0 ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович Хабаровский край 277,42 2 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 206,16 3 +10 КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская область 71,07 4 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 69,56 5 +2 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 69,34 6 -3 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 54,57 7 -1 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 26,60 8 +1 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 25,43 9 +8 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 24,41 10 +6 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 23,15 11 new ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Архангельская обл. 21,52 12 new МАХОНИН Дмитрий Николаевич Пермский край 21,30 13 -2 УЙБА Владимир Викторович Коми 19,69 14 +1 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 19,05 15 +3 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 19,01 16 -4 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 18,88 17 new ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 18,14 18 new КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 17,41 19 -11 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 17,36 20 -15 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 16,90

Лидерами рейтинга стали Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Сергей Собянин (Москва) и Игорь Кобзев (Иркутская область).

В соцсетях обсуждали заявление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что он не разрешал чиновникам летать бизнес-классом в командировки. Также в соцсетях обсуждали предложение Михаила Дегтярева стимулировать туристический поток на Дальний Восток с помощью налогового вычета для путешественников. Помимо этого обсуждалось заявление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что он не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале.

В соцсетях обсуждали заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса. Также в соцсетях обсуждали заявление Сергея Собянина о том, что учебный год в столице начнется 1 сентября, но без линеек и других массовых мероприятий. Помимо этого обсуждалось сообщение Сергея Собянина о том, что массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены.

В соцсетях обсуждали совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское, которое провел президент Владимир Путин с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Также в соцсетях обсуждали заявление Игоря Кобзева о том, что полная ликвидация загрязнений на площадке химического завода "Усольехимпром" завершится в 2024 году. Помимо этого обсуждали встречу председателя правления Сбербанка Германа Грефа и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Самые заметные перемещения в рейтинге у главы Республики Татарстан Рустама Минниханова (+8) и губернатора Ростовской области Василия Голубева (+6). В соцсетях обсуждали открытие в Казани памятника классику татарской и башкирской литературы Мустаю Кариму, в котором принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Также в соцсетях обсуждали встречу Владимира Путина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, которая прошла в режиме видеоконференции.

Источник: Медиалогия