Вчера вечером на научном совете ВЦИОМ обсудили итоги ЕДГ-2020 и старт кампании 2021 года.

/В России/

Основные тезисы:

- Кампания 2021 будет совершенно иной, по сравнению с ней ЕДГ-2020 покажется «сельской дискотекой»;

- Результатам выборов не доверяют 33% населения, примерно столько же – доверяют (31 - да, 33 - нет, 24 - скорее да. Так что 55 в целом - да);

- Легитимность выборов – ключевой момент кампании. Власти не хватает убедительности в защите своих результатов и «северокорейские» показатели под 80% - лишь ухудшают ситуацию. Кроме того, провластные спикеры кажутся в меньшинстве и их риторика, менее убедительна, чем у оппозиции;

- ЦИК порождает массу ненужных проблем, берет на себя слишком много, организуя «пеньковое голосование», трехдневку и т.д. Нужно ли все это на выборах 2021? Скорее всего – нет, но при этом существует уверенность, что для простоты управления, ЦИК сохранит все те технологии, которые были опробованы на ЕДГ-2020;

- Есть ли запрос на новые партии? Есть, но не столько на партии (им люди в принципе не доверяют), сколько на «новые лица», но откуда их брать – непонятно;

- По новым партиям. «Новые люди» хорошо выстрелили, но это был чисто технологический проект (полевая мобилизация), которую нельзя будет повторить в 2021 году из-за масштабов кампании, а концепции, месседжа и «лица партии» так и не сложилось. «Танчики» проиграли, но это снимает с них клеймо «кремлевского проекта», будут побеждать на довыборах или собирать подписи. «За правду» разочаровали, всего по 2-3% в регионах, турбо-охранительский проект явно провалился. «Зеленые» - по-прежнему никого не интересуют, прохождение в заксы чисто техническое;

- Левые партии. Неожиданный выстрел «Партии пенсионеров» (в сумме 5%, в некоторых регионах до 10%), хотя партия кампанию почти не вела. Люди голосуют чисто за бренд. В сумме СР + Пенсионеры дают 15-18%, третье место после ЕР и КПРФ. Возможен ли альянс?;

- Падение рейтинга «ЕР» будут компенсировать одномандатниками, как и в 2016 году. Региональные группы наберут политический вес, будет конкуренция внутри провластных элит.