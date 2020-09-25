Описано влияние реформы МРОТ на доходы россиян

/В России/

Правительство подготовило реформу расчета прожиточного минимума и МРОТ, от которых зависят социальные выплаты и уровень бедности.

С 2021 года чиновники хотят отказаться от опоры на потребительскую корзину и установить прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода, а МРОТ — 42% от медианной зарплаты. Такой подход, по их мнению, больше соответствует принципу социальной справедливости, хотя на первых порах люди существенных изменений не почувствуют. «Зато автоматически вырастет количество бедных», — предупреждают эксперты.

Правительство подготовило реформу расчета прожиточного минимума и МРОТ, от которых зависят социальные выплаты и уровень бедности. С 2021 года чиновники хотят отказаться от опоры на потребительскую корзину и установить прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода, а МРОТ — 42% от медианной зарплаты. Такой подход, по их мнению, больше соответствует принципу социальной справедливости, хотя на первых порах люди существенных изменений не почувствуют. «Зато автоматически вырастет количество бедных», — предупреждают эксперты.

Как сейчас. С конца 90-х прожиточный минимум зависит от стоимости потребительской корзины, в которую входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги. При этом только для продуктов установлены конкретный перечень и нормы потребления в килограммах, а списка необходимой человеку одежды, мебели и т.д., равно как и конкретных услуг, с 2013 года не существует. По факту Росстат считает стоимость продуктового набора и умножает эту сумму на два — так получается прожиточный минимум. Эта методика, как и само наполнение продуктовой корзины неоднократно вызывали критику экспертов и даже самих властей. Владимир Путин весной этого года говорил, что в минимальном продуктовом наборе слишком много мучных изделий, а вот овощи, мясо и рыба «не занимают должного места». «Корзина, безусловно, подлежит пересмотру», — подчеркивал президент.

Однако кабмин предлагает отказаться от пересмотра. Он снова вызвал бы громкие споры, что именно положить в корзину и в каком количестве, но не решил бы главной задачи — повышения качества жизни людей, поясняют в Минтруде. Рассчитанный на основе корзины прожиточный минимум никак не привязан к росту зарплат в стране, а реальная доля питания в потреблении снижается. Кроме того, такая методика давно уже признана отсталой в ЕС и большинстве развитых стан, где социальный минимум определяется относительно стандартного потребления.

Как будет. В итоге правительство предлагает 31 декабря сказать «до свидания» потребительской корзине, существующей с незапамятных для многих россиян времен, и перейти на принципиально новую модель расчета прожиточного минимума. Правда, чтобы понять ее суть, придется освоить термин, широким массам населения до сих пор неизвестный, — медианный доход. Это не реальные располагаемые доходы, про которые все знают, потому что последние годы они только и делали что падали. И не средние доходы, включающие как самые высокие, так и самые низкие зарплаты. «Медианный доход — это величина, которая является водоразделом: у половины населения доходы выше этого уровня, а у половины — ниже», — поясняют в Минтруде. Так вот: с 2021 года прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода и на ближайшие пять лет зафиксировать на уровне 44,2%. Почему именно 44,2%? Чиновники признают, что доля была установлена исходя из возможностей бюджета на данный момент. Взяли приемлемую величину прожиточного минимума и соотнесли с имеющейся у Росстата базой медианных доходов. За 2020 год данных пока нет. А в 2019-м медианный доход равнялся 26 365 руб., от него и плясали.

При новой методике расчета прожиточный минимум будет привязан не к инфляции, а к уровню доходов большинства граждан. Это больше соответствует принципу социальной справедливости, уверяют в правительстве. Для определения МРОТ предлагается использовать те же подходы: с 2021 года минимальный размер оплаты труда составит 42% от медианной заработной платы, то есть зарплаты половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях. Одновременно закрепляется норма, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год.

Что получат люди. Стоит отметить, что на абсолютных значениях прожиточного минимума и МРОТ изменение методики пока никак не скажется. В 2021-м социальный минимум составит 11 653 рубля, а если бы считали как раньше — 11 565 руб. Разница получается меньше ста рублей. МРОТ вырастет более ощутимо, но тоже не в разы — с нынешних 12,1 тыс. руб. до 12,79 тыс. руб. В соответствии с этими величинами власти пересчитают социальные пособия и доплаты. Однако экономика будет расти, ссылаясь на прогноз Минэкономразвития, обнадеживают чиновники, доходы граждан будут повышаться, и автоматически вместе с ними будет расти и минималка: в 2025-м она, как ожидается, превысит 16 тыс. руб. Эксперты говорят, что переход на новую методику неминуемо приведет к увеличению роста бедности, но это и хорошо — надо видеть реальную картину, а не «потемкинские деревни». Впрочем, по прогнозам Минтруда, она не выйдет за пределы 13%. А совершенствование подходов к подсчету тех, кто едва сводит концы с концами, еще впереди.

Сколько это стоит. Реформа прожиточного минимума и МРОТ дорого обойдется бюджету, однако, несмотря на проблемы с доходами, Минфин согласился на дополнительные затраты. В 2021 году переход на новую систему оценивается в 133 млрд руб. — из них 48,2 млрд составят средства федерального бюджета, 28,5 млрд — бюджетов регионов и 56,9 млрд руб. — внебюджетного сектора.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как это нововведение отразится на наших кошельках? Об этом мы спросили Павла КУДЮКИНА, российского профсоюзного деятеля и бывшего заместителя министра труда и занятости населения РФ.

— Павел Михайлович, среднедушевой доход — это что? Средняя температура по больнице?

— Нет, это сумма всех доходов, получаемых населением, разделенное на численность населения. Он может рассчитываться как в масштабах всей страны, так и отдельно взятого региона.

— Доходы — имеется в виду наша зарплата?

— Не только, это все виды: в том числе пенсии, социальные выплаты, бюджетные трансферы, субсидии гражданам, предпринимательские доходы.

— Получается, что наш прожиточный минимум значительно увеличится?

— Увеличится, но не очень сильно. По сравнению с нынешним уровнем — чуть больше 11 тысяч рублей на душу населения — примерно на 3 тысячи в месяц. Хотя в процентном отношении рост составит больше 20%.

— С этим разобрались, 3 тысячи рублей по нынешним временам тоже деньги! А минимальный размер оплаты труда? Его предлагают установить на уровне 42% медианной зарплаты. Что это за термин?

— В статистике используются несколько видов средних величин. В частности, среднее арифметическое — когда суммируются все слагаемые и делятся на количество слагаемых. Это понятно. В нашем случае весь фонд оплаты труда по экономике делится на численность всех получающих зарплату.

Медианная зарплата — величина, которая лежит ровно посередине массива: половина населения получает меньше медианы, а половина — больше.

Медиана — наиболее точный показатель, и он примерно на 30% меньше среднестатистической зарплаты. Среднестатистический уровень получается несколько приукрашенным, более высоким, так как на него сильно влияют высокие зарплаты некоторых групп населения или сфер производства. Как в том анекдоте: один съел курицу на ночь, другой лег спать голодным, а в среднем получается, что они съели по полкурицы.

Чем больше дифференциация, разница в зарплате, как сегодня происходит в России, тем больший разрыв между средним арифметическим и медианой. В этом плане медианная зарплата — более объективный и точный показатель.

— Но МРОТ тоже повысится?

— Немного поднимется, но есть риск, что он окажется ниже величины прожиточного минимума. Это будет противоречить 132-й статье Трудового кодекса РФ, предусматривающей, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума.

Предлагаемая Минтруда России система определения прожиточного минимума более современная, она используется в Европе. За нее наши экономисты бьются лет 20. Существующая система подсчета по минимальной потребительской корзине считается архаичной. И в целом инициативу ведомства можно рассматривать как вполне прогрессивную.

Источник: https://www.mk.ru/economics/