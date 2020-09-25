РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

/В России/

Уровень одобрения деятельности: c 14 по 20 сентября.

Президент РФ – 62,6%

Председатель Правительства – 45,8%

Правительство России – 38,2%

Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос). С 14 по 20 сентября.

Владимир Путин – 67,2%

Михаил Мишустин – 55,7%

Владимир Жириновский – 29%

Геннадий Зюганов – 28,1%

Сергей Миронов – 23,2%

Электоральный рейтинг партий: c 14 по 20 сентября.

«Единая Россия» – 31,7%

КПРФ – 14,1%

ЛДПР – 11,6%

«Справедливая Россия» – 6,7%

Источник: ВЦИОМ