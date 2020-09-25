/В России/
Президент РФ – 62,6%
РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Уровень одобрения деятельности: c 14 по 20 сентября.
Президент РФ – 62,6%
Председатель Правительства – 45,8%
Правительство России – 38,2%
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос). С 14 по 20 сентября.
Владимир Путин – 67,2%
Михаил Мишустин – 55,7%
Владимир Жириновский – 29%
Геннадий Зюганов – 28,1%
Сергей Миронов – 23,2%
Электоральный рейтинг партий: c 14 по 20 сентября.
«Единая Россия» – 31,7%
КПРФ – 14,1%
ЛДПР – 11,6%
«Справедливая Россия» – 6,7%
Источник: ВЦИОМ