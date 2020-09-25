Проект СЗЗ: разработка и согласование

/В России/

Санитарно-защитная зона – это территория, которая имеет особые условия использования для объектов и производств, находящихся на этой территории.

Именно поэтому создаются проекты, которые позволяют указать все правила использования. Делается это для положительного влияния на здоровье человека и среду обитания. Как выполнить такой проект?

Нужно обратиться за помощью к специалистам. Санитарно-гигиеническая компания сможет предложить большой выбор услуг и гарантировать их надёжность. Так, разработка проекта сзз и его согласование – это важна работа. Её выполняют работники, имеющие нужное образование и разрешения от государства.

Кому нужно оформить такой проект?

Это касается предприятий, которые влияют на окружающую среду и здоровье человека. На что распространяются требования закона?

Размещение объекта. Проектирование конструкции, систем утилизации и т.д. Строительство и эксплуатацию новых и действующих объектов.

Если такой проект отсутствует, предприятие может получить штрафы до 20000 рублей и административное приостановление деятельности компании до 90 дней.

Подведем итог. Оформить проект СЗЗ важно правильно и внимательно. Это поможет избежать трудностей, санкций. Специалисты помогут оформить проект и согласовать его в нужных инстанциях.