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Путин поздравил россиян с 500-летием Тульского кремля
Президент Владимир Путин назвал Тульский кремль шедевром русского зодчества.
Заявление прозвучало в адресованном россиянам послании по случаю 500-летия историко-культурного объекта.
В заявлении главы государства отмечается, что на протяжении нескольких веков кремль Тулы оборонял южные границы государства и стал свидетелем множества переломных в истории страны событий.
"Ни один враг не смог сокрушить мощные стены этой древней цитадели", - подчеркнул Путин.
Источник: https://www.mk.ru/