Евгений Гонтмахер: "После 2014 года ощущение социальной перспективы ушло"

/В России/

Счетная палата предупреждает: под угрозой выполнение поставленной президентом задачи снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое.

Пока число бедных только растет. Мы поговорили с экономистом Евгением Гонтмахером о том, поможет ли решению задачи предложенный на днях правительством новый способ расчета прожиточного минимума и МРОТ.

С точки зрения власти, бедный россиянин - это тот, чьи доходы ниже официально установленного прожиточного минимума. А прожиточный минимум - это стоимость минимально необходимой для того, чтобы выжить, потребительской корзины. Прожиточный минимум трудоспособного человека сейчас - 12130 рублей в месяц, он равен МРОТ - минимальной зарплате, ниже которой за полный рабочий день и полную рабочую неделю платить нельзя. При таком подходе бедных в России в первом квартале 2020 года было 12,5%, во втором, как утверждает Счетная палата - стало на процент больше, то есть 13,5%, а по году в целом прогноз - около 13%-13,5%.

Срок действия нынешней потребительской корзины истекает в конце 2020 года. Взамен правительство предлагает новый, относительный способ исчисления бедности и МРОТ. С 2021 года прожиточный минимум, то есть уровень бедности, будет равен 44,2% от среднедушевого медианного дохода, а МРОТ - 42% от медианный зарплаты. Напомним: медианный доход - это такой доход, больше и меньше которого имеет по 50% населения. А медианная зарплата, соответственно - такая, выше и ниже которой получает по 50% работающих. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Между тем в июле президент Путин подписал указ, который из-за эпидемии и вызванного ей экономического кризиса передвинул с 2024 на 2030 год срок исполнения нацпроектов. Один из нацпроектов ставит цель снизить уровень бедности в два раза. Но пока число бедных растет.

Экономист Евгений Гонтмахер полагает, что новый способ определения уровня бедности достигнуть названной в указе цели не позволит:

- Переход на методику определения уровня бедности в процентах от медианного дохода - европейский, более прогрессивный подход. Медианный доход растет - автоматически повышается черта бедности, и никакая потребительская корзина не высчитывается. Но вообще-то в Европе обычно уровень бедности определяется в 50-60% от медианного дохода… У нас же при тех процентах, что предлагает правительство, в следующем году прожиточный минимум изменится незначительно, и МРОТ практически останется тем же самым, увеличившись лишь на несколько сотен рублей. Так вот, если пропорция (44,2% от медианного дохода) останется до 2030 года прежней и не будет снижена, процент бедных, который будет зафиксирован в 2021 году, просуществует до 2030 года. То есть прогрессивное по сравнению с корзинным подходом предложение чисто методологически противоречит той цели, которую поставил в июльском указе президент.

К тому же, чтобы по-настоящему измерить бедность, надо будет все равно проверять наполнение потребительской корзины, потому что представление о бедности меняется.

- Проверять, сколько можно купить на прожиточный минимум, исчисленный по-новому?

- Не совсем. Здесь важно представление о нормальней жизни. Лет 15 назад мобильный телефон считался предметом роскоши, а сейчас даже у самого бедного человека он есть… Сейчас вот дистанционное обучение в школах в связи с эпидемией иногда вводится, а это означает, что в стандарт жизни должен входить компьютер или планшет как минимум, и интернет у каждой семьи должен быть… Нормальная потребительская корзина постоянно меняется. Причем как раз по продуктам питания она более-менее консервативная - это связано с культурными особенностями и традициями.

Но если мы говорим о представлениях, связанных с услугами и непродовольственными товарами, там всё очень динамично, в том числе и по стоимости. Вот, например, автомобиль: в Европе во многих странах он считается предметом первой необходимости, и его отсутствие чаще всего означает, что семья неблагополучная, потому что не может себе это позволить. Так что параллельно с новой относительной методикой надо обязательно следить за потребительской корзиной тех 13-14% бедных, которые будут, и это должно иметь не меньшее значение для оценки качества жизни, чем цифра.

- При новом подходе, судя по всему, доходы бедных сильно не увеличатся.

- Если когда-нибудь будет экономический рост и будут расти доходы, уровень отсечения бедных от небедных с точки зрения количества рублей тоже вырастет, и теоретически есть вероятность, что люди, считая, сколько денег у них в кармане, лет через 5-10 почувствуют, что им стало легче жить. Потому что вырастет и общий уровень доходов, и их доходы тоже. Так было в 2000-е годы: доходы выросли у всех - и у богатых, и у бедных (потому что и пенсии, и пособия выросли), хотя разрыв между ними остался драматическим. Люди почувствовали себя оптимистичнее - мол, процесс пошел, может, ещё лет через 10 станет ещё лучше. После 2014 года ощущение социальной перспективы ушло: доходы не растут, зато растет число других проблем…

Источник: https://www.mk.ru/