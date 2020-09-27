Пенсионный фонд столкнулся с рекордным дефицитом: что будет с выплатами

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В следующем году он может составить около 295 млрд рублей.

Рост безработицы, вызванный коронакризисом, привел к сокращению поступлений в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Об этом заявил член Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Сенатор предупредил, что вторая волна эпидемии может еще больше подкосить бюджет Фонда. Чем подобная ситуация грозит пожилым россиянам, получающим пенсии, «МК» разбирался с помощью экспертов.

По словам Валерия Рязанского, коронавирусные ограничения, которые удалили по отечественной экономике, повлияли также на наполняемость ПФР. «Наиболее болезненно это сказалось на занятости, число безработных увеличилось на 1,5 млн человек. Это потери для них самих, для экономики, но и потери для пенсионной системы», – сказал сенатор. Плюс, по его словам, ПФР в этот период понес дополнительные расходы, в том числе, из-за повышения пособий по безработице до прожиточного минимума и введения пособий для семей, имеющих детей. Все это наложилось на системную проблему Пенсионного фонда – низкие зарплаты, которые в условиях кризиса перестали расти.

Напомним, что в 2021 году трансферт Пенсионному фонду России в 2021 году из федерального бюджета составит 3,53 трлн рублей и сформирует 38% всех доходов фонда, следует из проекта бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Интересно, что в июне сообщалось о необходимости выделить ведомству 4,12 трлн рублей (42,6% общих расходов). Но в итоге вопрос был решен иным образом: ситуацию спасло то, что у фонда обнаружились на счетах переходящие остатки средств, соответственно, сумму трансферта увеличивать не стали.

Валерий Рязанский отметил, что общий размер недополученных за период пандемии взносов составил свыше 200 млрд рублей, и предупредил о том, что в случае второй волны пандемии эта сумма может еще больше вырасти. Тем не менее, Валерий Рязанский подчеркнул, что о невыплатах пенсий речь не идет: «Пенсионная система обязана справиться со своими обязательствами во что бы то ни стало. А государство обязано компенсировать любой дефицит пенсионной системы, – заверил сенатор.

Независимые эксперты подтверждают тезис о том, что как бы ни рос дефицит ПФР, обязательства перед пенсионерами будут государством неукоснительно выполняться – за счет бюджета.

«Дефицит бюджета ПФР не взялся из неоткуда - он вполне запланированный, причем и на 2021 год тоже, - поясняет Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари», - Дефицит бюджета ПФР в следующем году может составить около 295 млрд рублей. В казне есть деньги, которыми можно перекрыть недостающие поступления. Покрывать дефицит предполагается несколькими бюджетными трансфертами, это нормальная практика». Эксперт уверена в том, что пенсионном бюджете не будет «недоборов», на пенсионерах и других получателях социальных выплат дефицит ПФР никак не скажется, по закону снижение пенсий невозможно. «Никакой паники вокруг дефицита бюджета ПФР нет и быть не может», - успокаивает аналитик.

«Нынешний дефицит бюджета Пенсионного фонда обусловлен, прежде всего, коронакризисом, падением реальных доходов населения и зарплат, и в итоге - снижением объема отчислений», - отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, на финансирование пенсионных обязательств приходится 20% расходов госказны, и это, конечно, очень много. Тем более, что есть указание президента Путина, согласно которому индексация пенсий должна опережать уровень инфляции, составляющий около 4%.

«Сегодня по факту в пенсионной сфере происходит наращивание гособязательств. Нынешняя пенсионная реформа далека от завершения, но если через несколько лет выяснится, что бюджет ПФР по-прежнему дефицитен, у властей не будет иного выхода, кроме как снова повышать пенсионный возраст», - предупреждает профессор.

Источник: https://www.mk.ru