Курс рубля ставит антирекорды: дальше будет хуже

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Эксперты оценили перспективы девальвации российской национальной валюты.

К концу текущей рабочей недели рубль стремительно обвалился к доллару и евро. Биржевые торги вечером в пятницу, 25 сентября, закончились на уровнях 78 рублей за доллар и свыше 91 за евро. И хотя официальный курс ЦБ на выходные более «щадящий» по отношение к рублю, тенденция налицо. Российская национальная валюта слабеет не по дням, а по часом. До каких уровней доведет рубль девальвация, «МК» поинтересовался у экспертов.

Курс рубля продолжает свой снижение, причем ударными темпами. Напомним, что доллар еще в июне стоит 68-69 рублей, в августе 72-73 рубля, а сейчас заглядывает за 78. Похожая динамика и у курса евро: 77-78 рублей – в июне, 85-86 – в августе, а сейчас свыше 91-го. Последние показатели торгов (пока еще не оформленные официально ЦБ) обновили максимумы против рубля, соответственно с апреля-2020 по доллару и февраля-2016 по евро.

Как это обычно бывает, столь значимое падение вызвано одновременным воздействием (прежде всего, на настроения биржевых игроков) сразу нескольких факторов. Во-первых, во весь рост стала угроза второй волны пандемии в мире и в России. Когда возникает столь глобальный риск, инвесторы предпочитают уходить из рискованных активов (к которым до сих пор относится рубль) и перекладываться в надежные и проверенные - доллар и евро.

Во-вторых, на неделе продолжалось сползание нефтяных котировок, которые не смогли удержаться на рубеже $44 за баррель по сорту Brent и опустились в район $42. А когда нефть дешевеет, даже локально, рубль всегда оказывается уязвимым.

В-третьих, против российской валюты сыграли геополитические санкции: история с оппозиционером Алексеем Навальным и события в Белоруссии. Непосредственно к валютному курсу они отношения не имеют, но зато грозят России новыми санкциями. Точно также ими может обернуться и международная конфликтная коллизия вокруг достройки газопровода «Северный поток-2». В понимании биржевых игроков, это тоже работает против рубля. Какие факторы толкают рубль вниз, насколько серьезной окажется девальвация национальной валюты и каким окажется курс в ближайшие месяцы? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Сергей СУВЕРОВ, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»:

«Сейчас едва ли не главный фактор в формировании курса рубля - политика. Возникла «гремучая смесь» негативных для России факторов - отравление Навального, ситуация в Белоруссии и возможная победа демократов в Америке. Эти обстоятельства в совокупности могут отбросить курс к отметке 78-79 рублей за доллар и даже ниже, но пока ситуацию несколько выравнивает один момент: слабость позиций доллара на мировом валютном рынке из-за ультрамягкой денежно-кредитной политики Федерального резерва США. Курс евро также наверняка закрепится выше отметки 91 рубль, поскольку и здесь сказываются политические риски. Власти Германии увязали судьбу «Северного потока-2» с делом Навального. Соответственно, санкции могут быть введены в отношении важнейших экономических проектов России, в которые вложены десятки миллиардов евро. Лучшим, если так можно выразиться, для рубля вариантом станут персональные санкции против отдельных российских лиц, а не экономические в отношении страны в целом.

Плюс, падает цена на нефть, так как в Европе и США завершается высокий автомобильный сезон. Так что худшее для рубля – впереди. Очевидно, что ослабление рубля приведет к росту цен на 10-15% на импортные товары, да и на российские, привязанные к импорту. Подорожают и туры за рубеж. Весомых оснований для разворота тренда не вижу, во всяком случае, до президентских выборов в США и прояснения ряда геополитических обстоятельств».

Наталия ОРЛОВА, главный экономист «Альфа-банка»:

«На глобальных финансовых рынках сейчас образовался нервозный настрой. Это связано с нестабильностью накануне президентских выборов в США, с беспокойством инвесторов по поводу дальнейшей динамики фондовых индексов и в целом мировых рынков из-за угрозы второй волны пандемии и возможных новых ограничительных мер, способных ударить по экономикам стран. На этом фоне не только рубль, но и другие валюты развивающихся стран находятся под серьезным давлением. У инвесторов наблюдается общее сокращение аппетита к риску. А когда инвесторы беспокоятся, они идут в надежные активы, и до сих пор для них самый надежный — это доллары. Главная проблема рубля в том, что у нас, начиная с августа образовались высокие санкционные риски из-за геополитической ситуации вокруг Белоруссии и Навального. И рубль в некотором смысле идет с отрывом по сравнению с динамикой своей фундаментальной стоимости. То есть, если убрать санкционную «премию», которая сейчас около пяти рублей, наверно, мы бы сейчас наблюдали курсовые значения 72-73 рубля к доллару. Но в нынешних условиях, думаю, рубль останется в интервале 75-80 рублей до начала ноября. А дальше все будет зависеть от результатов президентских выборов в США, и на конец года я даже не исключаю некоторое укрепление рубля. Но для этого нужно, чтобы санкционная угроза сошла на нет».

Артем ДЕЕВ, руководитель аналитического департамента AMarkets:

«Прогнозировать курс рубля на ближайший период крайне сложно, поскольку больше на отечественную валюту влияют политические факторы, а не экономические. Президентская гонка в США, вероятность новых санкций со стороны Вашингтона и ЕС из-за ситуации с известным оппозиционером, нестабильность в соседней Белоруссии – все это относится к сфере политики. В равной степени позиции рубля подрывают экономические факторы: мировая рецессия, низкие нефтяные котировки и спрос на энергоресурсы, долгое восстановление потребления.

Ко всему прочему, инвесторы сокращают вложения в российский госдолг и выходят из рублевых активов. Еще один безрадостное обстоятельство: Центробанк сокращает валютные интервенции на внутреннем рынке – ради пополнения федерального бюджета РФ, который по итогам года будет дефицитным на 8,5% (около 9 трлн рублей). Ну а в случае второй волны пандемии нужно готовиться к худшему: доллар может превысить 80 рублей, евро - 95 рубля».

Источник: https://www.mk.ru